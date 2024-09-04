陳其邁應邀致詞表示，淨零碳排是全球性議題，SAP是全球提供企業對於淨零碳排解決方案最大的公司，在企業管理的解決方案裡，致力於在財務、物流、公司治理等面向，透過機器學習或AI來強化智慧管理，打造ESG的數位解決方案。

他說，由於高雄有許多傳統產業，包括大型鋼鐵石化公司等，現階段最重要的目標，除了原先的5G AIoT生態系，還有ESG人才培育和資源配置，希望藉由與SAP攜手，協助在地企業在公司的軟體管理朝向智慧化，與ESG等相關的解決方案對接，輔導產業接軌全球低碳永續標準，幫助企業強化並加快碳盤查流程。

陳其邁指出，台灣在基礎設施部分，伺服器在全球市占率約達9成以上，在平台式服務（PaaS）部分，不管是Omniverse的平台或Metropolis的平台，都逐步在做擴充。在軟體的運用端，也就是在產品即服務（SaaS）端，在SAP加入之後，再加上高雄市政府在智慧城市相關的應用與解決方案，包括智慧城市、智慧醫療、智慧交通所累積的經驗，高雄市是六都的第一名。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣為全球供應鏈不可或缺的要角，研創中心將加速引入SAP全球先進技術與應用，滿足企業從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析，到報告揭露的需求。

同時，更推出全台首個經SGS確認的溫室氣體盤查解決方案，協助產業因應在地淨零合規挑戰，協助產業因應在地淨零合規挑戰，並攜手NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，一同提供永續智慧轉型所需的前瞻技術，並協助推動在地產業催生多元永續創新應用服務，搶佔全球百億美元的ESG服務市場商機。

陳志惟指出，「在台灣發展AI，往南部就對了」，尤其，在高雄有豐富的場景，包括港口以及深厚的製造業，更是發展智慧解決方案的絕佳地點。

SAP去年攜手高雄在地夥伴，為台灣扣件產業應對歐盟CBAM規範，打造的一站式碳管理平台「扣件雲 3.0」，上線未滿一年，已成功協助多間扣件業者提交上萬張CBAM申報單。

SAP除了持續透過商業AI、數據與雲端解決方案賦能客戶永續與數位轉型，也將串聯國立成功大學等大南方學界夥伴，啟動台灣永續數位人才養成計畫，為台灣培育新一代永續人才，助力台灣整體產業實現國際接軌和永續轉型。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄擁有穩定且友善的投資環境，更具備發展潛力。近年市府積極推動數位及淨零轉型，攜手業界龍頭在全球競爭中走在最前面，協助在地企業保持領先。感謝SAP攜手市府輔導在地產業接軌全球低碳永續標準，幫助企業優化且加快碳盤查流程，接軌國際綠色商機。

高雄經發局說，高市府與中央聯手推動「亞灣智慧科技創新園區」，已有175家國內外企業進駐高雄，累計帶動230億投資，創造538億產值。SAP作為全球領先的企業應用和商業AI解決方案供應商，未來以研創中心為基地，提供在地業者更便捷的服務，並與亞灣區內智慧科技業者合作，加快整體產業的淨零轉型步伐，提升高雄在全球綠色經濟中的競爭力。