日本全家便利商店週三（4）宣布，針對全國門市販售的「全家咖啡」原料進行自然風險揭露，並採用了國際組織「全球自然相關財務揭露倡議」（TNFD）的指引，以向消費者展示該企業對環境責任的重視。

本次調查對象是日本「全家咖啡」中的「摩卡咖啡」所使用的衣索比亞產咖啡豆的栽培情況。調查結果顯示，由於農地轉換等栽培過程，該地區面臨水資源短缺、森林減少和土壤退化等風險全家指出，本次基於TNFD指引的揭露是大手便利商店中的首例。

為了應對這些環境風險，當地的出口商將推行農業指導，通過修剪枝條來提高現有農地的產量，而不是擴大農地。此外，該地區還採用了「傳統農法」，例如植樹造林以提供遮蔭，減少水資源的使用，並將不必要的咖啡果實再利用，作為肥料。

展望未來，全家計劃透過推行農業指導，協助產地出口商，以確保該咖啡豆的永續採購。此外，公司也將繼續對其他自有品牌商品的原材料進行調查與分析，致力於生物多樣性保護和推動自然正向的環保行動。