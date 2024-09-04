台南公共自行車YouBike 2.0上路半年多，至今已突破520萬人次使用，國、高中生及大學生使用YouBike 2.0比例高，台南兒少代表、慈濟高中學生郭力霖代表學子發聲，爭取「校校有站點」，交通局表示，基本上仍需視校園空間而定，人行道寬3.5米以上就適合設置，後續仍會持續盤點。

台南市目前已有34區設有車YouBike站點，地點多位於交通節點、學校機關、社區及觀光景點等處，全市又以東區60站、北區48站、永康45站、安南47站及新營42站的站點最為密集，後續還有4、50站待會勘完，就能準備設站。

交通局今天宣布1年內將增設125站，持續擴充YouBike站點規模，兒少代表郭力霖也發聲指出，希望未來能夠「校校有站點」外，也能提升YouBike 2.0密度及增加電動輔助車數量。

他說，近期兒少代表協會針對國、高中學生進行問卷調查完成一份問卷，顯示學生騎乘YouBike使用率很高，但部分站點車輛數偏少，上下學幾乎都要用搶的。他說，學生除了上下學騎乘外，也會騎YouBike到補習班，學生普遍意見都希望「校校有站點」，此外，因為書包很重，大家也希望增加電動輔助單車數量。

針對學生許願，交通局表示，目前全市大專院校有8校設置站點，高中職則有23所、國中小有40所，全市高中職共49校，接近半數學校有設站點，至於「校校有站點」主要仍是要看學校空間，曾會勘某些學校，圍牆蓋到馬路邊，但YouBike開放24小時使用，無法在校內陳設占點。

交通局強調，若校園周邊有人行道就能盡快設站，人行道寬3.5米即可設置，或是配合通學步道、改善人行步道時，即可一併設站，另也會考量學校需求，在周邊尋求替代站點，盡可能滿足學生需求。

交通局也提到，學校當初設站點提供車柱多為15至30柱，但台南一中、台南二中、台南女中等校因應學生需求大，現已增至超過60柱，此外，成功大學周邊也有超過20處站點。