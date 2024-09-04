中天綜合台《同學來了》5日晚間9點播出「天生漂亮有何用？我們真的從小被誤會到大」主題。主持人安心亞自信表示：「我漂亮，但我不難搞，如果有人覺得我不漂亮，那是他有點難搞，他一定是有些過不了的坎，所以看出去的世界比較奇怪。」阿Ken聽完則好奇問安心亞：「一天到晚叫我幫她選照片，到底為什麼要叫別人挑？是不是潛意識裡面，妳想要男生說『妳每張都好看』？」安心亞解釋絕對沒有別的意思，純粹是自己選擇障礙。

小鐘則覺得漂亮女生心機很重：「我們很常看到漂亮女生跟她出去的一群朋友中，她一定是最漂亮的，就像我們以前唱歌找正妹，她們都不會來，但只要說『包廂裡面有潘瑋柏跟羅志祥』，她們聽完5分鐘馬上到，一樣的道理，他們也都會找我去，因為我會帶氣氛，而且長得醜。」

安心亞自認不難搞。（中天綜合台提供）

此話一出，來自韓國的演員崔呈媛也表示認同：「你說的對，如果是要跟我男朋友一起見面的話，我的朋友不可以比我好看，因為我希望男朋友只覺得我最好。」而小鐘還提到漂亮女生姿態高、難取悅：「很多美女眼睛長到頭頂上，她看你就是一個鄙視的眼神，感覺我們配不上她，連裝都懶得裝，所以我有時候會戴墨鏡，起碼她看我的眼神會好一點。」

崔呈媛常被誤會性格高冷：「我的韓國公司叫我在外面不要說話，這樣更好看，但我其實很溫柔，還很有趣。」而她也透露自己很會放電：「我覺得吃很燙的食物是我最可愛的時候，因為吃很燙的食物之前，要先吹一下，跟男生一起吃的時候，男生也都很喜歡吹涼食物的畫面。」小鐘看了崔呈媛的示範後也立馬被打動：「我非常喜歡，她不會像其他女生有距離感。」而他也提到自己曾追求過和崔呈媛外貌相似的女生：「唸書時，我很喜歡的一個女生跟她長得很像，但她很冷淡，根本就不甩人家，我知道她很喜歡吃御飯糰，就偷偷買來放在她桌上，然後在旁邊看她的表情，結果她一看到是肉鬆口味就丟在地上，因為她不吃這種便宜的口味，這讓我印象很深刻。」

安妮不開心有些人認為她是「花瓶」。（中天綜合台提供）

安妮則不滿自己被當成花瓶：「很多人以為我很笨，但我是從日本、俄羅斯最厲害的大學畢業，在台灣也唸過研究所，可是我上很多節目，他們都會說『安妮，妳在旁邊可愛、漂亮就好』，我就覺得很難過，我明明很努力。」而她還很常被誤會是拜金女：「很多人說『妳穿高級的衣服，還背精品包，是不是有年紀比較大的人在照顧妳』，我覺得這個超沒禮貌，女生也會賺錢。」連她交男朋友也都會被誤會是為了錢：「我交男朋友也都會被問『他應該很有錢吧』，但他們真的還好，我都自己努力工作賺錢，像拍MV也是我自己出錢。」更多精彩內容竟請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。