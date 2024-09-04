美國在台協會處長谷立言（見圖）舉行上任後首場記者會，受訪時表示，在捍衛台灣的安全、保護台灣的民主、增加台灣與世界的連結，看到不同政黨都慢慢有愈來愈多共識。（杜宜諳攝）

賴清德總統上任逾百日卻尚未出訪友邦，過去有媒體報導賴有意出訪中南美洲友邦並過境美國，不過日前府方以目前無出訪規畫反駁。AIT處長谷立言表示，美國有一套協助台灣高層過境美國的政策，也期待未來賴清德有意出訪時能提供協助。另外，他也說和民眾黨，包含黨主席柯文哲都有密關係。

前總統蔡英文上任後火速出訪拉美地區友邦並過境美國，不過賴清德上任至今，雖外交部長林佳龍日前曾指有在規劃，但近期賴清德又否認有出訪規畫，

谷立言今舉辦來台後首場記者會，並接受媒體提問，媒體詢問賴清德取消出訪計畫，是否有遇到阻礙？

谷立言表示，美國一向有一套協助台灣政府高層，包含正副總統拜訪邦交國的過境政策，過去曾協助蔡英文7次過境美國，也期待未來賴清德要訪問邦交國時，能對其過境美國提供相關協助。

談到谷立言上任至今約2個月，其和國民黨、民眾黨等主要在野黨互動情形如何，他表示，過去和台灣各政黨領袖都有很實質且溫暖的會面，特別是和立法院美台友誼連線的會面，當談到共同的利益與價值時，過去總說美國對台支持堅定且跨黨派，但其實反過來說也是成立的。

谷立言表示，其中在捍衛台灣安全、保衛台灣民主、增強台灣與世界連結上，他觀察到台灣不同政黨愈來愈有共識，因此他樂見立院有更多與國際的互動，不只是和美國，也和世界各國互動，這樣也更能幫助達到深化台灣與世界連結的目標。而讓他印象深刻的是，即使不同政黨對內政問題意見不一，但當提到台灣的安全或台美關係或對外關係時，都有跨黨派共識。

針對近日佔據各大媒體版面的民眾黨主席柯文哲，谷立言則說，他們和民眾黨，包含柯文哲都有密切的關係，且當時他擔任副處長時，也和當時擔任台北市長的柯文哲有密切互動。