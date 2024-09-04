Stephen Lam在大分子製藥領域擁有超過35年以上的國際市場經驗，曾在全球領先生物製藥企業包含Lonza、Amgen及Patheon等公司任職，有完整實務資歷；而後加入全球前十大CDMO領導企業Thermo Fisher Scientific、擔任生物製劑事業體總經理，統籌管理大分子製劑相關代工服務業務。

Stephen Lam目前也是保瑞生技科學諮詢委員會之委員，提供保瑞生技研究發展與製程技術等相關業務指導諮詢，對於台灣生技製藥發展亦相當熟稔。

陳林正表示，Stephen Lam不僅在大分子領域的技術製程、品質管理、廠區營運等面向擁有豐富的實戰經驗、在全球CDMO業務的市場拓展與營運效率的改善更有多項成功實績。

受惠與保瑞的策略聯盟，現在正是泰福生技打入國際市場的關鍵轉戾點。

新任泰福執行長Stephen Lam表示，將透過有效整合泰福深厚的生物相似藥開發能力與美國市場商業量產產能、以及保瑞集團橫跨全球市場的CDMO業務平台，並以高門檻技術、高品質服務在國際CDMO市場建立了良好的聲譽與客戶關係，嶄新的泰福生技將能為全球客戶提供從首次臨床試驗到商業量產上市、全方位的產品開發與製造服務！