前美國務次卿、現任美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領「美國台灣商業協會」拜訪行政院，行政院長卓榮泰致詞時稱，台美今年的貿易有十足進展，貿易額達到1275億美元，台美雙方不僅是民主夥伴國家，半導體、科技和經濟往來也合作無間，盼民主供應鏈會越來越堅強。

柯拉克今率科技、半導體、量子電腦等產業領袖拜訪行政院，卓榮泰表示，對台灣而言，美台商業協會是非常重要的民間夥伴，不管是聯繫美國的政府、民間、或舉行各種產業論壇，皆幫助美台發展出信賴的夥伴關係。

卓榮泰說，台美在台美經濟繁榮夥伴對話、台美科技貿易暨投資合作架構底下，針對5G、電信安全、供應鏈與投資、能源轉型等議題展開合作，雙方去年簽訂台美二十一世紀貿易倡議第一批協定，目前正積極進行第二階段的談判。

卓榮泰表示，針對避免雙重課稅協定部分，希望能順利展開，進一步解決雙方經濟往來和投資的障礙，為半導體和電動車等關鍵產業創造更多機會，成為未來台灣加入印太經濟架構IPEF的基本條件，共同實現印太地區的繁榮與發展。

卓榮泰強調，賴清德總統非常重視五大信賴產業，包含半導體、AI人工智慧、軍工安控、次時代通訊，行政院昨日召開經濟發展委員會的顧問會議，對若干項目進行相當多討論，將形成政府未來的重要政策。

卓榮泰說，明年中央政府總預算在科技領域編列1466億，政府也有「百億青年海外圓夢基金」，希望與世界先進國家或知名的教育學府合作，送優秀青年赴國外學習尖端技術，讓台灣與當地國形成更多的合作和交流，未來台美不僅有產業的合作，當人才交流更近一步時，建立民主供應鏈才會更堅強。

柯拉克說，支持台灣是美國跨黨派的共識，本次來台希望促進創新、可信賴科技的合作，深化台美雙方投資，維護安全供應鏈，「柯拉克科技外交學院」成立平台，培訓科技領袖，科技課程與台灣5大信賴產業息息相關，他與外交部長林佳龍會面時，也討論到台灣是否要加入的議題，希望跟台灣政府和專家合作。