台中豐原區三民路上的「城市沃壤」裝置藝術，有8座花朵造型，地方民眾發現裝置藝術近日被點起霓虹燈，底下也改為花圃，引發民眾討論，有人甚至痛批「豐原最美裝置藝術遭魔改」。台中市繁榮葫蘆墩促進會4日則回應，民眾看法不一，可受公評。

「城市沃壤」裝置藝術被裝設霓虹燈。（民眾提供／李京昇台中傳真）

豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋，在三民路打造「城市沃壤」裝置藝術，8座紅色花朵，成為地方指標之一，但有民眾最近發現，8座花體在夜間點起霓虹燈，下方木板被改為花圃。

有民眾將現況拍照發文，引起網友討論，眾人紛紛回應「無法理解為何什麼夜間照明都要改七彩霓虹燈？」、「一下慈濟宮龍柱、一下公共藝術，我不知道豐原還要墮落到什麼程度」。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍表示，當初設計的木板已毀損，市府水利局去年才拆除木板改為花圃；促進會認養藝術裝置後，上個月底花費25萬元裝置霓虹燈。

陳清龍說，會裝設霓虹燈，是因為前幾年燈會時，裝置藝術有設燈飾，促進會將其改為LED燈，是因為較省電且壽命長，至於有人戲稱像「霓虹檳榔攤」，大家看法不一，可接受公評。