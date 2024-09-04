新北市府推動「新北好生活 性平伴左右」的願景，由市府各機關及區公所共同推動性別平等，將性平觀念融入各項業務及計畫中。新北市長侯友宜今（4）日市政會議中頒獎，獎勵推動性別主流化績效優良機關及人員，由社會局及蘆洲區公所等16個機關及5名人員獲獎。

人事處指出，本次各機關提報創新獎及故事獎多達55件，其中工務局將性別友善評核指標納入優良建築工程評選活動，透過公私共融的新思維，成功塑造職場的新風貌；社會局則邀集市府各機關共同撰寫CEDAW城市報告，透過實務對話研討會的多方對話與仿效，進一步將CEDAW精神內化於機關內的每個角落。

人事處指出，機關組前3名為社會局、工務局及觀光旅遊局，區公所組前3名為蘆洲區公所、貢寮區公所及三重區公所；性別平等創新獎機關組，由社會局、工務局及秘書處獲得，區公所組由萬里區公所、汐止區公所及三重區公所獲得。

性別平等故事獎部分，人事處說，由社會局、消防局及三峽區公所獲得；性平超人獎由社會局社工師林宣吟、聘用社會工作督導陳思吟、專員劉湘萍、研究發展考核委員會組員黃雅楨及警察局交通警察大隊警員陳怡君獲得。

人事處表示，未來將持續推動性平業務，透過公部門的領航作用，進一步將性平意識擴展至私部門，攜手共創融合性平的新北好生活，讓新北市成為全國性別友善的指標性城市。