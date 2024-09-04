大陸揚州大學、華中農業大學，與巴基斯坦的坦多賈姆信德農業大學、烏塔爾拉斯貝拉農業、水和海洋科學大學日前共同發表論文，稱回顧全球學界相關論文後，發現克菲爾等發酵乳製品，可能與各種腸道、骨骼和肌肉等健康益處廣泛相關，對於慢性病預防和管理也有正面影響，甚至可做為一種治療疾病的輔助手段。

英國乳業報導(Dairy Reporter)網站指出，陸、巴科學家今年2月在國際期刊《Frontiers in Nutrition》發表的論文，指出學界歷年來已有許多實驗及論文，表明乳製品中的益生菌對人類健康的益處。

發酵乳製品中發現的乳酸菌和雙歧桿菌等益生菌具有多種健康益處，例如改善乳糖耐受性等。研究人員指出，克菲爾發酵乳是東歐、中亞一帶流傳數千年的傳統民族飲品，科學家發現其中富含多種類益生菌，且含量極高，其中還有各種維生素、礦物質，以及有機酸和生物活性化合物，被證明可以幫助消化。

例如分解人體無法消化的乳糖，還能改善腸道內皮功能，降低過敏和氣喘風險，甚至有多項研究證明克菲爾的抗癌潛力，在動物實驗中，長期餵飼克菲爾，可減緩實驗小鼠腫瘤生長，並減少大腸直腸癌細胞的生長。

現有研究表明，優格可用於輔助改善骨質疏鬆症，因為優格本身含有大量鈣，對強健骨骼有益，如果在優格中添加維生素D，還可以改善鈣的吸收；至於優格中所含的蛋白質和其他營養素，可以增強骨骼健康。

報導指出，剛完成發酵的軟質新鮮乳酪，例如茅屋起司(cottage cheese，一種白乾酪)、奶油乳酪(cream cheese)、馬札瑞拉起司、馬斯卡彭起司等，富含益生菌，對健康有益。

研究人員認為，已發表的研究論文中有越來越多證據，支持發酵乳品對疾病預防與治療的功效，非常令人鼓舞，可成為食品工業研發新型功能性乳製品的驅動力。