墾丁海灘的陽傘亂象最近受到外界檢視，不少民眾在網路上要求墾管處落實管理。然而近日有陽傘業者出面喊冤，稱已經合法取得經營權，現在墾管處的處理方式造成困難。該業者還強調，陽傘業者多年來關注遊客的水上活動，也有出手救援落水民眾，撤到沙灘後方，屆時也會少了一道眼線。

墾管處在8月底整頓業者在沙灘插陽傘，曾單日拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。墾管處當時提到，雖然180頂陽傘是合法承租的「定位傘」，但由於受到民眾誤解，故先行拆除，並表示業者營業時仍可插傘

據《中央社》報導，針對外界對墾丁的批評浪潮，一名在南灣設點的潘姓陽傘業者回應，他是合法申請到經營權，對於現在受到網路批評感覺相當無奈。他還提到，宜蘭的烏石港也有陽傘租借，卻只有墾丁受檢討，目前墾管處的做法讓陽傘業者陷入生計困難，希望兩方能協調，開放部分陽傘插設。

潘姓業者還提到，社會各界對墾丁沙灘有不理解的地方，像是如沙灘溫度過高時，若是待遊客過來租傘會來不及降溫。除此之外，遊客在水上活動時，陽傘業者也是眼線，過去也救援了不少落水民眾，如果全面撤到沙灘後方，也很難留意幫忙。

墾管處指出，明（5）日將召開座談會，與業者檢討現行的管理模式。另也會納入遊客近期意見反映，對於沙灘經營相關進行檢討，並研擬精進作為，盼能透過整體規劃的有效整合，提升服務水準。