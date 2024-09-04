台灣啦啦隊文化盛行，正妹人才輩出，除了峮峮、林襄等各大本土女神，還加入外援大軍李多慧、安芝儇、李雅英，讓人眼花撩亂。不過就有網友發現有位台鋼啦啦隊練習生，外型神似慈妹，意外掀起討論。

有網友在PTT表特板發文分享，來自台鋼啦啦隊Wing Stars的練習生米亞，外型像極了富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的舞蹈擔當慈妹。原PO不僅貼出照片，還附上各式各樣的應援影片與大家分享討論。

可以看見米亞有著一雙水汪汪的大眼，留著可愛的空氣瀏海，對著鏡頭張口甜笑，好幾張角度都和慈妹相似，特別是她明顯的兔牙，讓底下網友不禁直呼：「很慈妹」、「可愛」、「平價版慈妹！還行。」

米亞外型與前輩慈妹超像，特別是她的招牌兔牙。（圖／IG@mia___1117）

也有實際到現場看過的球迷表示，「現場看沒感覺，還真的有點像」、「WS練習生很多優質女孩。」據了解，米亞在今年4月初，與毛毛、芃芃、玖玖共4人正式成為Wing Stars的練習生，另外，經紀公司桂田文化也在8月宣布還有22名專屬培訓成員，即將加入行列，有望在未來正式亮相，規模持續擴大中，讓人十分期待。