台灣啦啦隊文化盛行，正妹人才輩出，除了峮峮、林襄等各大本土女神，還加入外援大軍李多慧、安芝儇、李雅英，讓人眼花撩亂。不過就有網友發現有位台鋼啦啦隊練習生，外型神似慈妹，意外掀起討論。
有網友在PTT表特板發文分享，來自台鋼啦啦隊Wing Stars的練習生米亞，外型像極了富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的舞蹈擔當慈妹。原PO不僅貼出照片，還附上各式各樣的應援影片與大家分享討論。
可以看見米亞有著一雙水汪汪的大眼，留著可愛的空氣瀏海，對著鏡頭張口甜笑，好幾張角度都和慈妹相似，特別是她明顯的兔牙，讓底下網友不禁直呼：「很慈妹」、「可愛」、「平價版慈妹！還行。」
也有實際到現場看過的球迷表示，「現場看沒感覺，還真的有點像」、「WS練習生很多優質女孩。」據了解，米亞在今年4月初，與毛毛、芃芃、玖玖共4人正式成為Wing Stars的練習生，另外，經紀公司桂田文化也在8月宣布還有22名專屬培訓成員，即將加入行列，有望在未來正式亮相，規模持續擴大中，讓人十分期待。
#慈妹 #練習生 #台鋼雄鷹 #啦啦隊 #Wing Stars
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。