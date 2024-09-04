中市警二分局公布「天津路曬衣節」交管措施。（中市警二分局提供／馮惠宜台中報導）

因應網紅直播及電商崛起，中部最大服飾批發市場：台中市天津路服飾商圈夏日清倉活動「天津曬衣節」6日登場，商圈管委會今（4日）宣告，今年（2024）配合經濟部商業發展署全國商圈嬉遊記活動擴大辦理，除祭出100元服飾、精美家電摸彩外，也首度與網紅合作舉辦直播PK賽。

台中市天津路服飾商圈主委張聖明指出，近年因電商和直播帶貨盛行，傳統實體通路生意銳減，疫情解封後商圈管委會發現，部分店家和直播主透過虛實合擊方式，反而生意量翻倍，但他認為不管是網購和實體服飾通路，皆有出清存貨的需求，而天津曬衣節活動就是出清夏衣，因此導入網紅直播活動。

天津曬衣節活動自6日到8日登場，活動包括夏季服飾100元及200元特賣出清、50吋大電視摸彩，並且配合經濟部商業發展署全國商圈嬉遊記活動擴大辦理，邀請全台中各特色商圈進駐共讓盛舉，活動以封街方式舉辦。

中市警二分局也針對「天津路曬衣節」活動公布交管內容，期間每日11時至21時封閉天津路2段（梅川西路至山西路間），除周邊淨空、禁停車輛，也全面禁止汽、機車通行，警方也呼籲民眾多利用大眾交通工具前往參與活動。