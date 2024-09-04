今年夏季，台灣青年創客發展協會帶領台灣的青年學子走訪山東，探索這座擁有深厚文化底蘊的土地。此次活動行程涵蓋了臨沂、淄博、青島、東營等地，讓學員們體驗當地多元的歷史與風土人情。

體驗營學員們遊覽周村古商城。（圖/台灣青年創客發展協會）

在眾多行程中，臨沂成為學員們關注的焦點。臨沂的周村古商城，完整保留了古商業建築和繁華的歷史特色文化，有著「中國活著的古商業建築博物館群」的美譽。古樸風貌的街區，承載了數千年的商業繁華。從春秋齊國時期的絲綢之路重要集散地，發展到明清時期的北方手工業重鎮，周村一直在歷史上有著重要的商業中心地位。穿梭在城中的瑞蚨祥、千佛寺廟群、魁星閣廟群、三益堂印刷展館等歷史遺跡或老字號商號間，學生們表示：靜下心感受，彷彿能聆聽到曾經的商賈雲集、人聲鼎沸的繁華景象。

淄博的街邊燒烤攤位密集成群。（圖/台灣青年創客發展協會）

另一個令學員們印象深刻的是淄博的街邊燒烤。其實臨淄的燒烤歷史已有13000年，早已成為當地人生活中的靈魂。這裡的燒烤攤位密集，煙火氣撲面而來，在充滿熱鬧的吆喝間，展現出了山東人豪放好客的性格。三五好友聚集在小烤爐前，享受親手烤串的樂趣是當地的一種生活方式。淄博燒烤的「靈魂三件套」，即「小餅、烤爐、蘸料」，配上茲茲作響的鮮美烤串，美味滋味令人垂涎欲滴、讓人欲罷不能。

此次活動豐富多彩，也安排了與當地大學生交流座談，不僅讓台灣學員們對山東的歷史文化有了深刻的了解，也能對當地人民有實際的體會與認知。在結營會上，許多學員表示，這次交流讓他們不僅體會到了山東人的好客精神，更深刻感受到中華文化包容的核心思想，學習以開放心胸接納世間多樣的思想和文化。他們認為，這次旅程所獲得的養分和啟發將對未來的人生和學習產生深遠的影響。透過這次山東文化體驗營，台灣青年們在活動中除了收穫了珍貴的回憶，也在文化交流中增進了對中華文化的認識和理解，無疑為兩岸青年的交流搭建了一座穩固的橋樑。