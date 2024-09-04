丹麥能源巨頭沃旭（Ørsted）於8 月 31 日，關閉位於丹麥西部最後一座燃煤汽電共生電廠，為永續地球盡一份心力。Ørsted指出，此措施能夠減少約120萬噸的二氧化碳排放；另外，丹麥在能源政策方面，宣示2050年要完全擺脫化石燃料。

自2017年DONG Energy更名為Ørsted後，一系列轉型政策讓Ørsted迅速崛起，成為全球潔淨能源領導者之一，並於今（113）年8月31日宣布關閉位於丹麥西部的 Esbjerg 發電站，同時也是公司最後一座燃煤汽電共生電廠，展現對永續環境的承諾。

Ørsted指出，關閉 Esbjerg 發電站每年將減少約120萬噸的二氧化碳排放，等同於從歐盟道路上減少60萬輛燃油車；此措施展現出一家能源企業，從化石燃料轉型為綠色能源的重大進展。

此外，丹麥政府積極推動能源轉型，目標在2050年前徹底擺脫化石燃料，致力於實現100%電力來自可再生能源；丹麥政府將能源發展重點，側重於風能並與生質燃料及沼氣，共同支撐能源結構轉型。

根據Ember 丹麥總發電量資料統計，風力發電佔57.72%、生質燃料貢獻20.58%，太陽能則提供9.28%；其中，化石燃料燃煤則佔7.94%、天然氣佔2.53%。從發電結構分析，丹麥已經大大減少對化石燃料的依賴，不過實現淨零碳排還有一段路要走。