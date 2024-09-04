我國女子拳擊選手林郁婷在巴黎奧運期間被許多世界級名人進行性別霸凌，但她卻挺過來，拿到金牌。教育部長鄭英耀今聘請林郁婷擔任反霸凌公益大使，期許透過她的力量，促使更多學校積極防制霸凌，讓每個學生都能在安全、友善的環境中學習和成長。

林郁婷在巴黎奧運期間，被《哈利波特》作者J．K．羅琳及美國前總統川普等人質疑性別，她面臨極大壓力，不過仍靠著實力拿下金牌。林郁婷遭受的霸凌舉世皆知，但她以健康的態度勇於面對，成為典範。

教育部推動防制校園霸凌工作，將每學期開學第1周為友善校園周，宣導校園霸凌防制、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題，113學年宣導主題為「拒絕兒少性剝削－不拍、不傳、不留、要求助」，為達到傳效果，今年特別聘請林郁婷擔任法反霸凌大使。

鄭英耀表示，「在奧運期間發生的霸凌事件及網路攻擊，讓我們更加認識到反霸凌的重要性。林郁婷以她的成就和勇氣，成為一道光投身反霸凌工作，我們非常榮幸能夠邀請她擔任公益大使。」他一步指出，將借助林郁婷的影響力，繼續推進反霸凌活動，與大家共同建立友善、溫馨的校園環境。

林郁婷表示，在巴黎奧運期間遇到這麼多事情，如果心智不夠強大，將難以面對。當時在很多國人的支持下，她得以堅持到底，然後現在可以站在這裡。

林郁婷說，霸凌無所不在，她接下教育部反霸凌大使的工作，深感這是一個沉重的任務，未來她將以自己的經驗，告訴所有人，霸凌是不對的，希望可以藉此抑制霸凌事件，讓台灣成為一個和平、健康的社會。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。