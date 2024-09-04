職棒球場上，除了球員的表現與成績受到矚目外，近年在場邊賣力應援的啦啦隊也逐漸受到歡迎，甚至成為球賽的一大「嬌點」。不過先前曾有網友好奇快40歲怎麼還在跳啦啦隊，掀起熱議，沒想到其實南韓就剛好40歲的啦啦隊員，堪稱是韓國最長壽的啦啦隊，而且她結實的健美身材也成為話題之一。

南韓職棒「SSG登陸者」啦啦隊員裴垂鉉，雖然從小有聽力障礙，但她受到棒球迷父親的影響，自幼就經常到球場觀賞球賽，加上擁有突出的舞蹈天分，高中時就活躍於學校的啦啦隊舞蹈社，並在大學主修現代舞，讓她有超強舞蹈實力及即興編舞能力，即使現已40歲，她依然能夠站在場邊熱力應援。

而她的另一個喜好就是健美、健身，從她的社群也可看出，她對於自己的體態相當自豪，也曾在健美比賽獲得不少好成績，擁有176公分的高䠷身高及結實的健美肌肉，看上去身材比例近乎完美，且平時穿著啦啦隊制服的她也無違和感，沒想到衣服下的她如此深藏不露，總是讓網友看了都驚呆。

裴垂鉉非常喜愛健身，參加過多場健美比賽。（圖／IG@baeja_07）

從事啦啦隊工作超過20年的裴垂鉉，自2003年就加入SSG登陸者，過去也待過籃球、排球、足球等啦啦隊，應援的經歷非常豐富，今年她正式迎來40歲，不僅維持凍齡外貌，也持續在球場上發光發熱，足見她對啦啦隊的熱愛。