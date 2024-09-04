Ifo經濟研究所表示，德國汽車部門的商業信心指數在八月來到-24.7，低於七月的-18.5。

Ifo的汽車部門專家Anita Woelfl說，汽車業的信心正在急轉直下。她同時指出，對未來六個月的景氣預期明顯悲觀。

據Ifo的月度調查，未來預期指標從7月的-29.5，下降至8月的-40.5。

Woelfl說，德國汽車業的公司正飽受新訂單缺乏的困擾，特別是來自海外的訂單，這也反映在人員規劃方面。Woelfl指的是裁員規劃。

福斯汽車在周一表示，將提前結束自1994年以來實施的就業保障計畫，並為德國工廠關閉做好準備。

福斯是歐洲營收最高的汽車公司，銷量名列全球前茅，為德國工業實力的象徵。該公司預計在周三舉行勞資談判，協商在德國本土工廠關閉之後，員工的去留問題。

福斯集團財務長Arno Antlitz和福斯汽車品牌執行長Thomas Schaefer，預計週三在Wolfsburg市的總部與工人代表會面，並發表談話，描述公司的未來計畫。

代表工人的勞資委員會主席Daniela Cavallo周一對媒體表示，她將明確地表達「強烈抵制」裁員。

福斯汽車在周一表示，計畫將前所未有地關閉德國工廠，並結束與六家工廠數十年的就業安全保障，以深化100億歐元的成本削減計畫。

工人代表Cavallo說，預計週三會議將長達數小時，管理高層會「非常的不舒服」。