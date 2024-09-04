Web 3是噱頭還是賺頭？幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰出席2024台灣創投年會，談起幣託在2014成立時如何協助Web 2企業走向Web 3，並以全家便利商店的合作為例，起心動念是希望推動加密貨幣普及化，透過大眾化的通路讓更多人接觸比特幣，但在提案時卻遇到困難：如何向不熟悉Web 3技術的合作夥伴提案？鄭光泰強調：「合作夥伴要的是完整的商業模式。別把問題變成客戶的問題，客戶的問題就是我們的問題。」

十年前多數人連「比特幣」（Bitcoin）都沒聽過，甚至認為是詐騙，幣託與全家溝通的過程中，從對方的視角出發，逐一解決、釐清問題，幣託團隊從交易機制、底層架構、會員驗證、介面設計甚至是風控系統，從零開始建置、串接，提供強大的企劃能力與技術資源。雙方合作推出獨步全球的便利商店買比特幣服務，創下世界擁有最多實體通路販售比特幣之紀錄，今年實體店面已突破4,200家，後續更推出備受GenZ歡迎的「點數兌換加密貨幣」服務，民眾在便利商店消費獲得的Fa點，即可兌換成主流加密貨幣，每月點數額度皆被迅速兌換完畢。

鄭光泰進一步分享：「點數很Web 2，但點數換幣就變成很Web 3、很潮的事情，原本點數只值一瓶飲料的價值，未來可能增值成兩瓶的價值。」

至於企業最在意的資安議題，鄭光泰大方分享幣託的阻詐經驗。某次出差下飛機有20幾通未接來電，緊急了解才得知是便利商店有民眾被詐騙集團利用，製造假交易、取得加密貨幣後立即轉出，幸好幾個月前幣託導入Beta版風控系統，已阻擋了多筆可疑交易，把財損降到最低。鄭光泰強調，雖然自行研發風控系統需要極高的成本，但重點是守護用戶資產、保障雙方合作。

近兩年幣託與更多大型機構合作，攜手遠東商銀Bankee推出加密貨幣交割戶、與藍新金流推出加密貨幣支付BitoPay，透過堅實的基礎建設與夥伴關係，打造加密貨幣生活圈。