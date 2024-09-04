民眾黨主席柯文哲身陷京華城案、政治獻金風波，日前遭檢方搜索、偵辦數十小時後無保請回，引發民眾黨不滿、批評。民眾黨立委黃國昌今（4）日就透露，柯文哲被偵辦70幾個小時，但出來後沒有抱怨，反而是為台灣民主擔憂；他也爆料，柯文哲在候審室時便緊盯監視器，是要直視賴清德總統，並想說，國家權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事情。

黃國昌今於廣播節目表示，柯文哲面對如此明顯動用國家機器的追殺，心情是了然於胸，尤其不管今日下午高等法院裁定為何，賴清德都絕對不會停手。而被偵辦的那70幾小時，也讓柯文哲清楚知道，接下來政府絕對會動用所有檢調對付他，行動絕對不會停。

黃國昌說，柯文哲上周五一早即配合檢方搜索住家，隨後被訊問至凌晨1、2點，直到無保請回走出地檢署已是周一清晨3、4點。這根本是荒腔走板、違法濫權的70個小時，沒有洗澡、沒有熱食，只有麵包跟果汁；即使可以休息，休息的地方也不會關燈，柯文哲也因此身體不適，不斷咳嗽。

黃國昌透露，柯文哲後續反而不是抱怨遭遇，是認為訊問環境需要改善，「主席想的不是他自己，而是擔憂台灣民主這樣下去怎麼辦？」他更爆料，柯文哲在拘留室時有空就會站得直挺挺，雙眼直視監視器，因為他在看賴清德，當時柯便認為，當國家權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事情。