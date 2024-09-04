有意參選2026民進黨高雄市長初選的前勞動部長許銘春指出，她任內年年調漲基本工資，最後讓最低工資法制化，讓勞工經濟生活更有保障，經濟果實勞資共享。（許銘春辦公室提供）

勞動部在今（4）日召開最低工資審議委員會，最終決議，自明年1月1日起每月最低工資調至2萬8590元，每小時最低工資調至190元。對此，有意參選2026民進黨高雄市長初選的前勞動部長許銘春指出，她任內年年調漲基本工資，最後讓最低工資法制化，讓勞工經濟生活更有保障，經濟果實勞資共享。

根據勞動部統計，明年最低工資調升後約有257.18萬名勞工共享，薪資調漲可以帶動產業升級，對於經濟發展更是正向。

許銘春擔任勞動部長長達6年，任期內基本工資有6次調整，自107年至113年，月薪從2萬2000元調升至2萬7470元，每月增加5470元，總調幅近25％；時薪從140元調升至183元，每小時增加43元，總調幅近31％。

許銘春強調，今年是《最低工資法》實施第1年，提高勞工生活水準及促進勞資和諧一直都是她的心願，任內經多方協調努力，《最低工資法》順利通過上路，納入物價指數及其他應該綜合參採的指標的考量，並建立研究小組的機制，讓最低工資的調整，可以更客觀、更有依據，讓勞資雙方可以安穩工作、安心生活。