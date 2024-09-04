烏克蘭最外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba)在預期的內閣改組之前，星期三主動提交了辭呈，這是為配合烏克蘭即將舉行的內閣改組。在戰爭爆發之後，庫列巴頻頻在國際社會上露臉，爭取烏克蘭的支持，被稱為「烏克蘭最主要的國際面孔」，僅次於總統澤倫斯基。

美聯社報導，澤倫斯基準備進行較大幅度的內閣改組，戰爭已歷經兩年半，有必要進行人事變動。澤倫斯基所在的人民公僕黨(Servant of the People)議會領袖阿拉哈米亞(Davyd Arakhamia)表示，現任內閣中超過一半的人將進行變動。所以部長們將於週三前辭職，週四將會做出新的任命。

在俄羅斯烏克蘭戰爭期間，無論是透過社群媒體貼文還是與外國政要會面，庫列巴都相當稱職，他持續向國際社會傳達烏克蘭的消息，並爭取烏克蘭急需的支援，他的公眾知名度僅次於澤倫斯基。今年 7月，庫列巴前往中國大陸訪問，成為俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，訪問中國的烏克蘭最高級別官員。不過，並沒能改變中國大陸的選擇，他們仍然傾向支持俄羅斯。

與此同時，烏克蘭最西部，被認為相對安全的利沃夫(Lviv)也遭到俄軍的空襲，市長薩多維 (Andrii Sadovyi) 上午表示，俄羅斯發動的襲擊造成至少 7 人死亡、35 人受傷。他補充說，俄羅斯刻意以時間差來攻擊，在第一波空襲後，救援人員出動之際再次打擊，死者中有一名兒童和一名醫務人員，其他人情況危急。

澤倫斯基總統的家鄉克里沃羅(Kryvyi Rih)也遭到轟炸，地區負責人萊薩克(Serhii Lysak)週表示，造成5人受傷。

烏克蘭官員表示，2枚彈道飛彈襲擊了烏克蘭波爾塔瓦(Poltava )的一所軍事學院和附近的醫院，造成 50 多人死亡、200 多人受傷，這是自戰爭開始以來俄羅斯最致命的襲擊之一。飛彈擊中了軍事通訊學院主樓，導致幾層樓倒塌。波爾塔瓦位於基輔東南約 350 公里處，位於基輔和烏克蘭第二大城市哈爾科夫之間的主要高速公路和鐵路線上，該城市靠近俄羅斯邊境。

對此，澤倫斯基希望烏克蘭盟友能夠再給基輔「長射程武器的權限」，比如利用暴風影飛彈打擊俄羅斯領土，比如現在烏克蘭已打入俄羅斯庫斯克州，如果要擴大戰果，利用長程武器持續打擊是極有效果的。