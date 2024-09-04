詐騙太猖狂！根據內政部「打詐儀表板」數據顯示，今年7月份全台詐騙財損金額高達110億元，相較2023年全年度詐騙財損金額88億元，多出了22億元！要杜絕詐騙最好的方法，應從教導民眾「識詐」開始，永慶房產集團不僅於6月起率先響應內政部地政司政策，全台1,800店共同推廣「地籍異動即時通」服務，現在更與全台各地警察局、地政局合作，舉辦「預防詐騙公益講座」，幫助民眾認識詐騙集團常用手法，進而遠離詐騙。目前在雙北市已舉辦逾260場次、共7,500人受惠。

永慶加盟四品牌桃園區經管會攜手桃園市寶安里陳月花里長，9/3攜手籌辦了桃園市第一場防詐講座。寶安里辦公室每週均提供里民免費法律諮詢服務，陳月花里長說：「我們接獲很多里民來尋求被詐騙的相關協助，像是帳號被盜、被當人頭帳戶等等，造成里民的金錢損失。因此當永慶來接洽要舉辦預防房地產詐騙講座的時候，我馬上舉雙手贊成，盼能協助守護里民的財產。」

在這場講座上，邀請饒書衛代書為民眾說明房地產詐騙五大手法。積極推動本次活動的永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會行銷主委蕭仲偉表示，民眾對不動產詐騙相對陌生，警覺心不足的情況下，就容易落入詐騙集團的陷阱當中。期望透過專家的分享和建議，能夠協助民眾識破詐騙詭計，保護大家的血汗錢。

值得注意的是，不是只有要買賣屋的人，才會被詐騙，過去曾發生過有詐騙集團假裝租客，造假與房東之間的假債權，設計讓房東房子悄悄被法拍，詐財得手。蕭仲偉也建議，房東應避免將戶籍設在出租的房子內，也要經常到出租屋處確認是否有異樣，或者申請為社會住宅，除了享有稅費優惠，還有修繕費、保險費等補助。

桃園市地政局彭佳雯科長建議民眾申辦「地籍異動即時通」服務，就不用擔心房產偷偷被過戶，讓財產保障更周延。圖片來源：永慶房產集團

針對這種「假租客」的詐騙陷阱，桃園市地政局地籍課彭佳雯科長也邀請民眾免費申辦「地籍異動即時通」服務，防止不動產偷偷地被不肖人士移轉。申請完成後，只要名下的不動產被移轉或設定抵押時，系統就會自動發送簡訊或電子郵件通知，若有異常過戶情形，就能及時阻止，財產保障更周延。

「假投資」已自110年起連續3年蟬聯詐欺財產損害金額第一名，桃園市政府警察局桃園分局偵查隊陳婷婷偵查佐表示，投資詐騙的財損金額從數十萬到百萬元都有，甚至也有民眾被騙走一千多萬元，她強調，任何標榜「穩賺不賠」、「高報酬」的字眼，有很高機率都是詐騙，千萬不要輕易相信來源不明的投資管道，投資一定有風險，若有疑慮時，民眾務必要善用165反詐騙諮詢專線求證。

詐騙花招推陳出新，讓民眾防不慎防，永慶房產集團將持續於全台各地辦理預防房地產詐騙公益講座，善盡企業社會責任，強化宣導正確防詐騙觀念，與政府協力遏止詐騙。