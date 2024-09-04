為維護核安及進行例行演練，核安會將於10日至11日進行「核安第30號演習」，選在已除役的核能一廠及鄰近地區辦理實兵演練，本次演練更以年初日本能登半島大地震災情為鑑，模擬斷路、電力、物資中斷情況下如何搶修及救援，並首次邀請聽、視障民眾及新住民參與，提升演練品質。

核安會表示，本次演練由新北市政府、國軍部隊、輻射監測中心、台電公司與核能一廠等單位共同參與，全方位檢視應變量能，包括確保廠內水源及電源的多重與多樣性，並參考日本能登半島情境，演練各項用過燃料池補水策略等；至於民眾救災部分，則會出動國軍部隊執行孤島運補作業。

核安會說明，因應日本能登半島災害的新增演練內容為，假設地震、土石流等天然災害導致核一廠及周邊區域與外界聯繫中斷變成孤島，會出動國軍以空運方式向當地居民補給物資；另外有關視、聽障等弱勢族群，則會通知區公所及里長，到特定住戶住家以手語、字卡等方式傳遞訊息，若遇行動不便者亦會出動車輛協助移動至安全地點。

至於民眾關心的核安議題，核安會解釋，核一廠現已除役，將著重在穩定燃料池水溫，若有出現池水外溢，會第一時間進行補水以穩定水溫，外洩水體則會經由洩水孔匯流至專用收集場，不會有外洩至環境問題；倘若災情更極端出現電力完全中斷導致場內運作完全停止情況，也有層層應對，將會使用移動式發電機、補水設備進行搶救，倘若情況仍無好轉，亦會動用位於廠區鄰近半山腰上的深水池，運用洩洪方式在無電力的情況下進行補水，民眾無須擔心有外洩問題發生。

核安會提醒，11日上午11時20分將針對金山區、石門區、三芝區等地區發放核子事故民眾預警系統警報，並運用災防告警細胞廣播服務(CBS)、手機簡訊(LBS)、市話及民防廣播系統等方式進行訊息通知，另警察廣播電台亦將同步提供演習訊息，請民眾收到訊息時不要驚慌。如果在演習期間行經演習區域，請民眾配合現場交通管制措施。