為拓展弱勢群體的就業機會，推動經濟包容性，渣打銀行回應渣打集團2019年發起全球公益計畫Futuremakers by Standard Chartered ，聚焦「推廣教育」、「促進就業」及「鼓勵青年創業精神」三大領域，支持年介16～35歲的弱勢青年與女性勇敢追夢。在台灣，渣打銀行攜手「台北市視障者家長協會」，共同推出視障者就業輔導計畫，透過多元化的培力課程，協助視障者探索其職涯更多的可能性，已有6位學員通過國際芳療資格筆試，逐步向經濟自主之路邁進。

在邁入第三屆的初階和進階芳療課程中，「台北市視障者家長協會」所培訓的視障青年學員們也分別於今年8月取得「NAHA國際芳療證照」，正式成為芳療師。其中一位學員鈺樺便分享參與Futuremakers公益計畫的心路歷程：因出生時早產視網膜剝離的她表示，受到不同香水味道的吸引，進而意外發掘到自己的喜好，察覺自己原來對味道有一定敏感度，也讓她有機會從按摩小站的工作跨足香氛領域，並持續朝調香師的目標邁進。

透過芳療，鈺樺不僅療癒了自己的身心，也將這份能量分享給周遭的朋友們，此外，正因為有了視障者家長協會與Futuremakers公益合作計畫的課程的協助，讓居住高雄的她有機會北上學習，開啟職能拓展的新篇章。

在製作香氛的培力課程中，視障朋友需要專注精神與大量記憶力，並透過敏銳的嗅覺和聽力，以完成從辨識植物到完成精油製作的過程，其中更包括需要練習聆聽精油滴數來調整香氛成分。同時，鈺樺也必須學習行銷自己製作的香氛，從撰寫文案，香氛用途、配方、以及香氛所帶來的感官享受。

在課堂中，學員也會透過互相評分與給予意見，在成為芳療師的過程中相互鼓勵。鈺樺很鼓勵視障夥伴們能嘗試這個新領域，透過香氛探索內心，也從精油調劑過程中，探索自己的更多潛力。

透過專業芳療執照的培訓，渣打銀行再次攜手台北市視障者家長協會為弱勢青年開啟更多的可能性。