中秋節將屆，蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」，今年與逢甲大學攜手送暖，4日到台中市大安區，致贈弱勢邊緣戶5000元慰問金，台中市將有100戶弱勢家庭受惠。（張妍溱攝）

中秋節將屆，蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」，今年與逢甲大學攜手送暖，4日到台中市大安區，致贈弱勢邊緣戶5000元慰問金，台中將有100戶弱勢家庭受惠，逢甲大學鍾姓同學指出，看著別人辛苦過日子，激勵自己珍惜所有、學習成長，並讓弱勢家庭感受節日喜悅。

拉起「記住我的好，或者記住我就好」的紅布條，逢甲大學社區發展志工隊老師陳姿伶說，無論學期間或寒暑假，志工隊同學的服務活動從不間斷，尤其每年次舉行大安區弱勢家戶的訪視慰問，為同學帶來不一樣的刺激與學習，希望受服務的民眾，都能「記住」這些服務熱誠的學生們。

中秋節慰問對象為大安區3戶弱勢家庭，第1戶為53歲洪先生，因身心障礙情況，加上年紀愈大、無法就業，經濟來源僅仰賴資源回收維生，蔡衍明愛心基金會經理徐海倫、課長周哲仁及江曼華送上佳節紅包與生活物資，讓洪先生很感動，直呼社會溫暖，讓他幸福不孤單。

一群人接著訪視慰問第2戶59歲許先生，為身心障礙者且洗腎多年，因無法工作，經濟狀況不是很理想；當地龜殼里長洪正義指出，蔡衍明愛心基金會及學生每年關懷弱勢戶的善舉讓地方相當感恩，亦溫暖弱勢家戶的心。

第3戶82歲陳老先生，因身體健康不佳，且遭逢配偶往生不久，原育有3子，20多年前其中1子因車禍意外身亡，近年來小兒子中風，由大兒子負責照顧，家中經濟頓失依靠；大安區長許宏綺表示，蔡衍明愛心基金會每逢佳節探訪，並送上紅包與物資，都讓弱勢邊緣戶過節備感溫馨，很有意義。

旺旺集團自1988年也就是蔡衍明董事長31歲時，成立第一家基金會，開始積極投入社會公益活動。基金會「送愛下鄉」活動是在2009年，一開始是與各縣市政府合作，之後在2015年開始廣邀全台26所大專院校加入，在每年的春節、端午節、中秋節三大節日，深入鄉鎮、走入社區，關懷弱勢家庭，致贈慰問金。