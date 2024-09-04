魏嘉瑩（小魏）推出新單曲〈時光從不溫柔〉，請到ELLA陳嘉樺一同演繹，唱出旁觀者急切地想接住每一顆傷痛的心的心情。小魏一直都很期待能跟ELLA合作，而ELLA居然說：「錄音前一刻我才知道合唱對象是小魏。」原來之前ELLA一直以為合作對象是魏如昀，直笑怎麼會有這樣的烏龍：「這是個美麗的誤會啦！希望大家都能喜歡這首歌。」

拍攝MV時ELLA直言：「滿久之前經紀人問我知不知道魏如昀，我說我知道啊，是魏如萱的妹妹，結果要錄音了，我才知道是魏嘉瑩。不過，非常開心可以跟她合作。」她笑稱自己的經紀人不止臉盲還文盲，接著又說：「我也知道小魏啊，第一次碰面是在鹿港的演出，一身白，拿著吉他自彈自唱，聲音很特別。但我真的很喜歡小魏，她很可愛又很真誠。」

ELLA和小魏在MV中化身「時光理容院」中的老闆娘與學徒。（相映國際提供）

兩人相處融洽，ELLA說：「看著她就想到小時候的自己。」原來是ELLA看到她在女團BOOM裡面也十分賣力，「小時候我也常常要演這種看起來有點笨拙的角色，時間真的給我很多經歷，如果不是因為那段過往，我也不會站在這裡看著她就像看到過去的自己，覺得還滿有趣的。」隨即又說：「現在她（小魏）就正走在那條路上，很為她開心，因為她在做她自己喜歡的事情。」小魏則是兩眼放光，能和偶像合作真的是太珍貴了，「和夢幻對象能夠面對面，真的是上天給的禮物，每一分每一秒都很珍貴。」

〈時光從不溫柔〉是為了華劇《你好，我是接體員》量身打造的歌曲，在MV中，ELLA和小魏化身「時光理容院」中的老闆娘與學徒，守著店迎接著各式客人，把「時光」具體化為「理容院」，以修整的概念撫平每一位客人心中的執念與傷痛。接下來，小魏也即將展開個人巡迴演唱會。

ELLA和小魏在MV中化身「時光理容院」中的老闆娘與學徒。（相映國際提供）