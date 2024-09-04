創見工業級112層3D NAND DRAM-less SSD，具備低功耗和高成本效益特色，並導入30µ＂ PCB金手指和LDPC ECC，進一步提升了耐用性與數據完整性。憑藉低功耗和成本效益的優勢，實現了兼顧效能與穩定性的儲存解決方案。

隨著人工智慧、邊緣運算和智慧物聯網的快速發展，工業系統對高效穩定的儲存解決方案需求日益增加。創見工業級SLC Mode儲存產品具備卓越的讀寫性能和出色的耐用性，能夠支持24小時不間斷運行的嵌入式系統和寫入密集型設備。

創見斷電保護技術(Power Loss Protection, PLP)能夠在供電不穩定時保障資料儲存完整性，同時提升資料傳輸的穩定性。針對需提供資料安全性或處理機敏資料應用，創見提供TCG Opal 2.0 加密技術，確保儲存裝置安全性與耐用度，全面提升資料安全層級。

創見資訊嵌入式SSD和DRAM模組提供客製化服務，包括寬溫技術、防護塗層(Conformal Coating)和邊緣補強(Corner Bond)，以提升整體可靠性和耐用性。此外，創見資訊將展示Scope Pro監控軟體，能即時監控儲存裝置的使用狀況和溫度，隨時掌握健康狀態和S.M.A.R.T.監控分析，實現更高效的儲存設備管理，確保數據安全並提升系統穩定性。