台股今（4）日在台積電領跌下，早盤一度大跌逾1100點，後跌幅稍收斂，但終場仍下殺999點（或4.52%），收在21092點。專家指出，美國製造業PMI指數並非市場預期的那麼糟，台股今天崩跌是市場反應過度，有「看到黑影就開槍」之虞。目前台股壓回順勢打第2隻腳，是否觸底還言之過早，必須再觀察一至兩天，待美國周五公布非農就業報告和失業率後，大盤後市才能明朗。

美國半體體股慘遭血洗，今（4）日台股開低走低，終場重挫999點（或4.52%），以21092點作收，成交量放大到4851億元，而權值股台積電重摔51元（或5.43%），收在889元。

台股今天暴跌近千點，不過上市公司跌停家數僅3家，漲停家數達4家。與8月5日股災逾400家上市公司跌停的情況相比，此次跌勢似乎沒有那麼嚴重。

摩爾投顧分析師郭哲榮於臉書發文指出，今（4）日股匯市雙殺，台股盤中一度暴跌1170 點，這是歷史重演，與一個月前的情況如出一轍。

一個月前，美國在8月1日公布ISM製造業PMI低於預期，引發市場對經濟衰退的擔憂，導致台股隔日大跌千點。昨（9月3日）晚，美國再次公布最新的ISM製造業PMI為 47.2，低於市場預期的47.5，正如預料，台股今日再度大跌千點。

郭哲榮表示，大盤此次不該殺這麼兇，市場有點過度反應了。首先，儘管本次PMI數據低於預期，但僅下降0.3，與上個月下降2相比，中間的差距不大；其次，8月的PMI為47.2仍高於7月的46.8。因此，並非如市場預期的那麼糟糕，直言市場現在是「看到黑影就開槍」。

郭哲榮依舊看好台股後市，認為大盤目前處於區間盤整格局，19662點為下檔支撐，24416點為上檔壓力。他建議投資人逢低回檔時把握進場時機，尤其是在8月的殺盤後，黃金買點接踵而來，此次9月的黃金買點更是不容錯過。

中央社報導，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股大跌近千點，順勢壓回打第2隻腳，目前所有短期均線都已經跌破，短線先看21000點能否守住，而前波低點19662點不容易跌破，

他強調，目前判斷台股是否觸底還言之過早，預計在未來一至兩天會較為明朗。美國週五將公布非農就業報告和失業率數據，對確認美國經濟狀況至關重要，也將影響台股後續走勢。

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