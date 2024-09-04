台海情勢緊張，針對美國是否有撤僑計畫，AIT處長谷立言表示，目前並沒有特別的撤僑計畫或討論，3年後再度回台，他其實對台灣及印太安全的情況更有信心，另外，也有信心有責任地管控與中國的分歧，短期內不會預見美中關係有所改變。

谷立言今日舉辦上任後首場記者會並接受提問，媒體詢問近年有愈來愈多報告指台海恐爆發衝突，美國是否有撤僑計劃？是否與台灣政府討論此事？

谷立言回覆，3年後他再次回台，他對台灣與台灣的軍事改革效力對維持台海穩定更有信心，也對更廣泛的印太區域安全情形更有信心。若看看在區域內所建立的縱橫交錯的夥伴關係，無論是美日關係、大衛營、美菲關係、四方安全對話（QUAD）或AUKUS等，都為東亞甚至更廣的印太區域和平穩定做出貢獻。

谷立言表示，因此這些累積起來都在避免區域內爆發大規模衝突，因此美國的關注重點在於遏止衝突、鼓勵和平解決分歧、維持現狀，所以每個美國駐外館處都有其任務要達成，不過沒有特別的撤僑計畫或討論。

媒體另詢問，是否擔心美國正值大選，中國會刻意在台海周遭製造危機，讓美國分心？

谷立言表示，美國國安顧問蘇利文上周訪北京並與其高層進行非常積極的互動，這就是拜登政府積極追求美國印太策略、積極追求與中國保持有建設性的競爭，同時管理美中分歧以避免演變成衝突的一環。

谷立言表示，因此即使美中針對包含台灣、烏克蘭、高科技產品出口管控、經濟挑戰等議題有分歧，但他有信心可以利用這些管道負責任地管理這些歧見，因此沒有預期美中關係近期會有所改變。