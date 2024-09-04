淘寶在「淘寶99 MEGA SALE」檔期與便利商店合作推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，於9月5日20:00起至9月11日23:59期間，台灣消費者只要在「淘寶PLUS專區」消費滿99元人民幣並選擇超商取貨，即可享免費尊榮升級套餐，不僅有超過5000萬件包郵與稅費補貼的優質跨境商品可供選擇，更加贈「本地專屬客服、首次退貨免費、售後必保、取貨口渴免費喝四季春青茶」等服務。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，今年99 MEGA SALE檔期，淘寶與台灣龍頭便利商店配合，推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，希望可減輕台灣消費者購買跨境商品時的稅費負擔，努力實現在跨境平台購買也能像在當地電商下單，擁有相同的服務體驗。

「淘寶99 MEGA SALE」檔期適逢9月開學季與秋冬換季，淘寶精選平台熱門款服飾推薦，搭配「海運超取郵稅雙包」優惠專案，再加碼祭出跨店滿人民幣300减40元、官方立減商品87折起，天天瘋搶人民幣滿199減20元的驚喜折扣碼，以及與不同信用卡公司合作提供的刷卡優惠。

另外，淘寶99 MEGA SALE也推出超商取貨再享送消暑商品的好康，選擇7-ELEVEN取貨送四季春青茶1杯，選擇全家取貨送全家霜淇淋1支。