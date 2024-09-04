博客來今（4）日表示，今年電子書服務整體業績較去年同期成長兩位數，暢讀服務訂戶數年增7成，閱讀下載量年增50％，反映數位閱讀逐漸融入日常生活。博客來慶祝電子書上線七週年，即日起推出內容企劃與促購活動，預估將帶動活動業績成長逾三成。

博客來電子書服務持續拓展內容和服務範圍，以漫畫類表現最亮眼，在外部話題及動畫、影視化效應加持下，成長近40％，商業理財與文學小說類則分別成長1～2成。

奧運熱帶動運動，包括《排球少年》系列銷量創新高，被稱為神預言漫畫的《我所看見的未來》因地震、颱風等再次引發關注；作品動畫化的現象更明顯，帶動《迷宮飯》、《我推的孩子》、《藍色監獄》等熱潮，成為電子書市場成長的關鍵推手。

博客來電子書暢讀服務的閱讀下載量較去年成長50％，目前涵蓋超過1.6萬種電子書與雜誌。不同於去年清一色為商業、勵志類為主，今年以學習性高的書單類型更受青睞，下載前三名為《用賴世雄筆記法學英文》、《隨手一字 輕鬆速記》、《改變一生的14堂心理課》。

電子雜誌以「財經企管」、「語言學習」為主，如《商業周刊》、《經理人月刊》、《CNN互動英語》；商業雜誌暢讀有食譜書、居家生活或健康常識，一天不到4元高CP值的閱讀投資，成為讀者偏愛的新選項。反映讀者對於成長與學習的渴望，凸顯多元涉獵的學習趨勢。

博客來電子書七週年，即日起至10月20日推出「低頭．屬於我們的文藝復興」週年慶活動，推出電子書3本79折，電子雜誌77元，有聲書、影音課程7折起等，強打獨家新書首賣，如股票投資暢銷榜TOP1，《最強技術指標組合【暢銷新版】》，顛覆思維的「偷懶聖經」《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？》、實踐創意潛能《Make to Know創意成真》等。