女星賈永婕接任台北101第十屆董事長，年薪也成為外界關注焦點。在3日上任記者會上，她再次被問到相關話題，賈永婕坦言：「跟總經理差不多」。雖然她沒有正面回應是不是如傳聞一樣「年薪千萬」，但她也鬆口透露薪資夠付兒子未來留學的學費。

賈永婕昨（3）日在上任後首場記者會中，被問到敏感待遇問題，露出有點尷尬的笑容說：「年薪待遇比照公股的法人代表，完全是依法比照規定，跟總經理差不多」，回答的相當保守。據悉，賈永婕2002年嫁給德杰建設少東王兆杰（George），兩人育有2女1子。

事實上，賈永婕的女兒們目前都在美國南加大唸書，大女兒安安現在大學四年級、二女兒小羽大學二年級。最小的兒子則是國中畢業剛升高一，等上大學以後也會出國讀書。3個孩子的學費加起來，對一般收入家庭來說，可以說是相當沉重的負擔。賈永婕也被問到101董事長薪水，夠不夠支付兒子未來出國學費，賈永婕鬆口表示：「可以啦，年薪啦，可以」。

賈永婕老公先前帶著女兒們一起出國玩。（圖／janet_chia_ IG）

被問到滿不滿意待遇，賈永婕想了一下，比出OK手勢，表示：「OK就是...但事情真的很多」。她透露有很多的會議、行程之外，還有很多的採購預算案。她坦言會議內容，她聽得很不習慣，因為真的不是她平常習慣的語言，但大家都了解她，所以她覺得還是保持自己原本的樣子就好。