一年一度「Big City街頭藝術節」系列活動已正式展開，音樂組與雜耍組各10強好手即日起每周六、日下午2點於巨城室內外廣場準時開秀，第7屆總決賽也即將在10月12、13日隆重登場。

巨城指出，巨城秉持「在地連結、向陽共融」理念，致力於打造優質藝文平台，培育青年藝術人才，在城市快速發展的過程中，觀察到青年缺乏足夠的文藝教育場地和展演空間，因此將推廣在地文化、提供青年舞台及教育發展視為己任。自2018年舉辦首屆「Big City街頭藝術節」後，每年都擴大規模，在疫情最嚴峻時也從未停辦，為許多表演藝術者提供舞台和獎金。

巨城表示，Big City街頭藝術節至今累計超過1400組報名爭冠，今年報名組數近300組，相比去年有大幅成長21.7％，由此可見，街頭藝術節在巨城已成為專業度和可看性都持續受矚目的比賽。

今年特別邀請享譽國際的專業老師們擔任評審，每位都是各領域的代表級人物，與所有海內外參賽者共同參與這場精彩可期的活動，在參賽者中，有巨城嘉年華第4屆亞軍、第5屆冠軍「Gentlemen Crazy 紳士瘋」今年強勢回歸、有Beatbox公開賽冠軍Createam、餐飲跨足歌唱界的雙人搭檔「沒錢怎麼做音樂」、海內外花式調酒冠軍梁嘉仁、以及諾瑪絲路空中藝術錦標賽NoMad S Aerial Arts《高空綢吊冠軍》莊維安，都是在世界舞台上發光發熱的選手，這次齊聚巨城1次就能看到許多精彩的同台較勁。

第7屆「Big City街頭藝術節」經過一系列精采的比拚後，音樂組和雜耍組各10強已出爐，總決賽將在雙十假期精彩登場，頂尖好手一同角逐最後的冠軍頭銜和高達27萬總獎金。

為讓所有觀眾都能一起參與，特別舉辦網路人氣獎以及現場人氣獎，從本周起到9月底，每周末都有10強表演者在巨城舉辦拉票表演活動，歡迎民眾前來觀賞，並在官網上選出你最喜愛的表演者投下寶貴一票，最高票者即可獲得網路人氣獎，在總決賽當天也有現場人氣獎，一起到現場為你心中最優秀的表演藝術者加油，讓街頭藝術節更有意義。