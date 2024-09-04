民眾黨主席柯文哲遭聲押，台北地院裁定無保請回，檢方提抗告成功，北院最快明天開庭，檢方近日兵分多路積極補強事證，將在聲押庭上陳述，依照北院強制處分專庭法官輪值表，可能由法官呂政燁審查，據了解，呂過去開庭時，曾嗆當事人「我就是綠色法官」，法界研判柯遇上呂恐壓力大。

檢方日前聲押柯文哲，柯文哲在聲押上主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，檢方提抗告後，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述，因此撤銷原裁定發回北院，但因證卷尚未發回，北院還待聯繫被告及辯護人，所以4日晚上不會開庭。

高院認為，依同案被告彭振聲及朱亞虎之供述、證人邵琇珮證述，佐以朱與應女相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京之目的、沈的行賄應女犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要，北院未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適，檢察官抗告為有理由。

高院今天發回，若北院明天開庭，將由值日法官呂政燁負責。

呂政燁是由律師轉任法官，已故前民進黨主席施明德生前曾爆料，呂曾在開庭時嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」。