由財團法人公共關係基金會舉辦的「2024 傑出公關獎」，於今（4）日在世新大學舉行，甫上任的交通部長陳世凱，獲頒公部門發言人獎之傑出獎，是繼徐國勇、孫立群之後，第3位行政院發言人榮獲此項殊榮。陳世凱在發表感言時提到，獲知得獎後，旋即接任交通部長，直說這個獎項給了他好兆頭。

擔任公共關係基金會董事長的世新大學校長陳清河在致詞時指出，基金會是由 一群世新大學公共關係科校友募捐設立，結合政府、公私企業、教育、 媒體、公開等各界熱心公共關係事業的人士，持續為台灣公關進步提供動力。

陳清河提到 ，每2年舉辦1次的「傑出公關獎」，今年來到第 14 屆，期許以「宣揚公共關係真意理念、提升公共關係事業社會地位」的信念，持續引導公共關係議題發展，使社會大眾因溝通而了解，因了解而平和相處，共謀進步。

陳世凱親自到場領取傑出發言人獎。他表示，此獎讓他深刻感到擔任行政院發言人「相當有存在感」，感謝評審委員的肯定。

陳世凱也說，他也在獲知得獎後， 旋即接任交通部長，直言此獎給了好兆頭，之後他將努力推動國家希望工程、人本交通、便捷台灣與台灣觀光等重要任務。

評委評語表示，陳世凱性格熱情、樂於分享，具備良好溝通能力與政治敏感度，應對媒體環境，能夠在壓力下保持冷 靜，迅速且有效地回應各種問題和突發事件，實屬優秀。

主辦單位也說，備受矚目的個人獎項「發言人獎」及「CEO形象獎」部分，公私部門分別由時任行政院發言人陳世凱（現任交通部長）、光寶科技總經理兼發言人邱森彬獲得傑出發言人獎，傑出CEO形象獎由雲朗觀光集團總經理盛治仁獲得殊榮。光寶科技股份有限公司並以「多元共融 串連成光」活動榮獲傑出員工關係溝通獎。

主辦單位指出，政府部門的公關能力同樣受到國人關注，新北市政府新聞局今年以「『新北 影響力』系列影片製播案」，勇奪傑出政府政策溝通獎。新竹縣政府以「新竹縣政府5大高中方案」， 整合跨縣市教育資源，展現政策溝通與解決問題的能力，獲頒優異政府政策溝通獎。