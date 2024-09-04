愛山林（2540）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

聯策（6658）表現最差：大量低點跌破，短線弱勢

盤勢預測：

台股跳空下挫，終場下跌999點，收在21092點，成交量4851億元。類股方面，水泥類股股表現最佳，跌幅1.71％，電子周邊類股表現最差，跌幅6.2％。權值股方面，台積電下跌51元，跌幅5.43％，收在889元；聯發科下跌85元，跌幅6.97％，收在1135元。

展望後市，加權指數受美股走弱影響，正式跌破過去一個月的慣性區間震盪，且帶著跳空缺口，短線上走勢較弱，能否封閉空方缺口是短線上強弱的關鍵。櫃買指數受加權指數指數拖累，跳空跌破月季均線，可多留意中小型股的走勢，需封閉缺口才會轉強。現階段止跌訊號尚未出現，一動不如一靜，是操作上應注意的事情。選股上矽光子、機器人族群依然有買盤青睞，如能配合八月營收會是最好的，預期會持續吸引盤面資金。

投組表現：

艾姆勒（2241）表現最佳，4日股價下跌5.09％，股價仍在月線之上，反彈可期。

聯策（6658）表現最差，4日股價下跌3.01％，股價仍在月、季線之上，後市可期。

盤勢預測：

美國升級AI產業反壟斷調查，據輝達已收到美國司法部傳票，造成輝達股價大跌9.53％，台積電ADR也下跌6.53％。台股大盤受美股影響開低走低，加權指數一舉摜破22,000點重要支持關卡，最低來到20,922點。股災來臨建議投資人多看少做，不可任意抄底，靜待美股止跌。

族群方面，除不織布及變壓器族群表現較優外，所有族群幾乎全軍覆沒。

個股方面，大銀微系統(4576)產品為全球最大之半導體奈米級精密定位系統，大戶買超70張，股價月線、季線呈現多頭排到，成交量萎縮，有持續上攻的機會。IET-KY(4971)為全球磷化銦、砷化鎵磊晶片代工領導廠，大戶買超1136張，股價站上月線、季線，成交量暴增，後市仍有上漲的空間。亞泰(4974)為全球前三大接觸式CIS影像感測器廠商，大戶買超897張，股價攻克月線、季線，成交量大幅增加，後市可期。

投組表現：

兆利（3548）表現最佳：

今天遇到台股大跌999點也跟著一起被影響大跌5.5％，但短線來說還不用太擔心，昨天還創近期新高，且相比起來還是比大盤強勢，近期題材豐富，兆利為消費性電子產品的樞紐廠，受惠整個摺疊機熱潮，華為預計在本月10號發表三摺摺疊手機，力拚蘋果新機，可望帶動一波熱潮。

惠特（6706）表現最差：

周一早盤創新高後連續兩天的拉回，目前已經快回到季線支撐，會有止穩契機，惠特為CPO矽光子概念股，且近年也跨入半導體產業主要產品包括除膠、CoWoS等，現在台積電還組一個矽光子聯盟，惠特也是其中一員未來想像空間大。

盤勢預測：

昨晚美國ISM公布8月製造業PMI為47.2，小幅低於經濟學家預期值47.5，市場再度擔憂經濟衰退，讓剛剛收假回來的美股投資人一陣手忙腳亂，四大指數全數下殺，台股今日也重挫千點開出，好險跌幅有收斂，收盤跌999點，留下170點下影線，看個股走勢會更明顯，今天雖超過90％股票下跌，但一堆股票留下紅K棒，代表早上開低後一堆低接買盤進場撿便宜，普遍在機器人、工具機、台積電設備族群，目前建議還是偏多操作，畢竟昨天ISM公布的製造業PMI為47.2，是比上個月46.8還要好的，市場反應過度是可以撿便宜的。

投組表現：

科妍（1786）表現最佳，今天也是收跌，但相對其他個股跌幅輕，基本面展望仍佳。

聯鈞（3450）表現最差，今日進入處置分盤交易，遭逢千點下挫行情，且展覽題材獲利了結賣壓。

盤勢預測：

加權指數收跌999.46點，跌幅為4.52％，量能4,851億元，終於見到量增，但指數跑錯方向，技術面今天跳空跌破8／23低點再次轉弱，今天大量長黑高點21,574站回前為強勢空方。均線部分，今天大跌讓月線、季線提前轉為壓力，意味修正整理期可能更漫長，儘管大跌後短線有機會出現強彈，但仍請投資人留意後續的風險。

下跌首要主因為昨日美國製造業PMI數據低於市場預期，雖然較前月反彈，但仍低於景氣榮枯線，輝達領跌外，盤後輝達收到反壟斷案傳票又一利空，使盤後續跌連帶影響台灣半導體股重挫，再者則是日央昨日表示若經濟以及通膨狀況符合預期，將會繼續升息，多項利空引發市場重挫。

多空頭家數部分，短線多空頭家數連三日收斂，雖維持多方但輪動持續轉弱，長線多空頭家數則在今日轉為死亡交叉，意謂先前長線翻多進一步轉強失敗，提醒投資人短期內降低部位因應，並慎防短線劇烈波動。

重要總經事件：9／5服務業PMI陸續公布，關鍵是9／6非農就業數據，9／4則有JOLTS職缺數、9／5 ADP就業。