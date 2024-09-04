針對銀行不動產授信接近警戒水位，財政部表示，金管會已說明本國銀行不動產放款離法定上限還有兆元空間，央行也強調銀行自主管理不動產總量不應影響無自用住宅民眾購屋，央行與新青安相關優化措施的政策目的一致。

財政部表示，新青安貸款近一年累計協助7.3萬戶無自有住宅家庭購屋；自開辦以來截至113年7月底貸款餘額占整體購置住宅貸款餘額比率僅9.92％，據統計青安貸款自99年開辦以來至113年7月底，現有貸款餘額逾放比率僅0.04％，且貸款對象絕大部分為自住需求，與投機炒房者大不相同。

財政部強調，青安貸款自99年底推動迄今，已協助41萬餘戶無自有住宅家庭購屋安居，充分發揮政策協助目的，立意良善不容抹煞，對少數不當使用新青安貸款借戶投機行為，已督導公股銀行加強稽查並嚴格查處，以杜絕未符購屋自住目的的案件，確保政府資源使用公平性，兼顧整體房市健全發展。

財政部也再次呼籲，民眾應審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔範圍內選擇適合標的。