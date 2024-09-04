拳擊女將林郁婷（中左）前往台北小巨蛋欣賞羽球男雙李洋、王齊麟的比賽。（陳信翰攝）

巴黎奧運完成羽球男雙連霸金牌後，李洋暫時休息，王齊麟則和李洋退役後的男雙新搭檔邱相榤打了日本、韓國兩站賽事，2024台北羽球公開賽是「麟洋」巴黎奧運摘金後首度合體，兩人登場時現場球迷送上如雷歡呼聲，一開賽「麟洋」雖被對手2比2逼平，隨後透過9比1攻勢拉開分差，第2局開局也是陷入0比3落後，中段透過連得6分超前比數並揚長而去，最終21比7、21比9直落二擊敗法國組合卡托昂／雷諾瓦。

這場比賽巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌女將林郁婷也到場觀賽，為「麟洋」加油，也展現中華隊選手之間的好感情，賽後李洋回應：「一開始不知道郁婷有來，除了我跟齊麟是『麟洋配』我跟郁婷也有『洋郁片』這個綽號，她來看比賽讓更多人知道羽球、台北公開賽，希望更多其他運動也能獲得重視，我也會觀摩她的行動，有機會也會去看別的比賽，促進更多人關心運動。」

談到今天比賽，王齊麟表示，這組對手非常年輕、之前沒遇過，而且主場出賽一下場非常緊張，對手又接發變化多也比較不熟球路，加上球場風向也在適應中，第1局相對緊繃點，還好李洋幫我hold住，製造好的進攻機會，後面發揮就比較順暢。

李洋則說：「久違站上球場，之前心裡放挺鬆的，有點擔心是否能站上球場，自己也有點傷勢以及奧運後的心靈恢復期，很開心跟搭檔站上球場，能在主場出賽非常榮耀。」