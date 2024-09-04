LINE TV全新BL劇《獨佔接班人》4日舉行開鏡儀式，主演毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆受訪表示，之前為培養默契，4人特別到石碇進行2天1夜的同宿旅遊，還打著赤膊、坐在溪邊大石上「袒裎相見」，從白天聊到晚上，水性不佳的朴靖恆橫渡溪流時發生溺水意外，其他3人一開始以為他在演，後來看到他吃水了才知道是真的溺水，趕快下水搭救，算是他的救命恩人，4人也果真感情增溫不少。

毛祁生說，他當下一時沒反應過來，以為朴靖恆在開玩笑，後來才發現他真的不太會游泳，後來3人變組成「安全小隊」保護他，凡是他需要下水，都會對他照顧有加，或禁止他前進。有靈異體質的毛祁生說，因自己曾遇過兩次與水有關的驚險意外，其中一次在海邊甚至看到很多灰色的手要抓他，所以後來對水上活動的安全非常小心。

張家陞也坦言當時特別緊張，「我那時候很擔心他，因為我高中時真的救過溺水的學弟，也是在農曆7月，我當時不知道學弟不太會游泳還下水，游泳池又很深，他游到一半突然開始吃水，一直抓我，我就趕快把他頂上水面，推到岸邊，才救了他一命。但從那天之後，我就變得很衰，出車禍什麼的，後來去問才發現是因為我阻止了『水鬼』抓交替。」

《獨佔接班人》主演毛祁生（左起）、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤，4日一起出席開鏡儀式。（LINE TV提供）

毛祁生與張家陞為詮釋禮儀師，8月特別前往禮儀公司學習清洗、按摩大體，張家陞坦言這次初體驗，令他相當印象深刻，「一開始要對往生者敬禮，告訴祂我們即將要開始按摩，每道步驟也要邊進行邊告訴往生者。」毛祁生說：「我有幫家陞按摩，之後還上去躺著，分別讓老師及家陞替我按，回家也叫妹妹讓我練習。過程中感受到這個職業的神聖，即使往生者可能沒有感受，但當下我的感受是溫暖的。」

毛祁生自曝有靈異體質，自己的前世有三世都是戰死沙場的將軍，所以自己在這一世其實有「很多人」來找他幫忙，但他自認這一世無力協助，因此都沒有答應。