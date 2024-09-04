高雄鼓山區傳出某燒肉店用「隔夜雞湯」，業者駁斥喊提告，但衛生局調查出，器皿確實未妥適管理，已限期2天內改善。（紀爰攝）

高雄鼓山區傳出某燒肉店用「隔夜雞湯」，衛生局派員前往查察。（紀爰攝）

高雄鼓山區美術館路一間燒肉店，在Treads平台上傳出店家使用「隔夜雞湯」，網友甚至指出「上一桌客人沒喝完，會繼續給下一桌客人喝」引起討論，業者今（4）日受訪表示，絕不使用隔夜雞湯，至於客人沒喝完的湯，由於保溫壺是封閉式，會加熱後再送出，強調沒有衛生疑慮，而高雄市衛生局派員稽查，認定業者加湯用的器皿未妥適管理，限期2天內改善。

根據Treads平台網友指出，她曾聽聞朋友講述，高雄鼓山一間燒肉店使用隔夜雞湯，且會重複使用湯底，貼文PO出後引起討論。記者實際走訪店家，發現每一桌雞湯都是用保溫壺分裝，顧客使用時需按下出水按鈕，湯才能倒出。

被問及「客人沒喝完的湯會如何處理？」，店長林士翔表示，確實會集中到後方廚房統一加熱再送出，他進一步說明，由於每桌保溫壺都是封閉式開關，除非顧客自行把壺蓋打開，才有可能接觸到大量空氣，如果沒有開蓋，是不會有衛生疑慮，為了避免爭議，日後將在壺蓋上貼封條，並隨時提醒客人禁止開蓋。

至於「隔夜雞湯」一說，林士翔則表示，店內使用的湯底都是同仁一早煮好，並從午餐時段中午十一點三十分開始，供應到下午兩點，兩點後就會把所有湯底倒掉換新，因此晚餐時段用的湯底也是新鮮現煮，並沒有使用隔夜湯。

截至4日下午三點左右，PO文者也已經將文章從Treads平台刪除，燒肉店業者指出，PO文者疑似是燒肉店同行，對於她在網路上PO出的文章內容，不排除對她提告。

高雄市衛生局表示，已依食品良好衛生規範準則現場查察，燒肉店盛裝湯品供作加湯用之器皿，雖有加蓋密合不屬於高風險，但沒有妥適管理，已要求立即改善，另外，出餐區與回收餐具區沒有設置明確區隔，有交叉污染之虞，飭令業者限期2天內改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。