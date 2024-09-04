最低工資審議4日召開，敲定月薪漲4.08％，時薪190元，工商團體齊聲認為漲幅過高。商總直言已超過預期的3％，恐引發企業調漲商品價格，「轉嫁效應」再引發另一波通膨。工商協進會呼籲，明年調整應考慮企業獲利狀況，並把軍公教調幅納入重要參考指標。

工商團體並不反對調薪，但皆認為此次調漲過大。工商協進會表示，近年通貨膨脹加劇，物價上漲，贊成調升最低工資。但政府自2016年起，連續9年調升最低工資總共52.5％，月薪自2萬0008元調升至2萬7470元，總調幅也37.3％，對企業帶來一定程度的壓力。

全國商總理事長許舒博也亦表示，此次月薪漲幅已超過原本期望控制的3％，對某些承受力較低的傳統企業造成一定衝擊。恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，轉嫁效應後造成另一波物價通膨。

工商協進會認為，2023年營所稅額因企業獲利下滑，中小企業仍面臨「利潤縮小、毛利降低」的困境。該會呼籲，政府在調升最低工資時，應參酌企業獲利狀況，最低工資審議會研究小組也應納入更多產業別代表。

另外行政院日前核定軍公教人員待遇明年起調薪3％，協進會主張最低工資審議會審議明年應以此幅度作為重要參考指標。許舒博也希望政府對中小微型企業提出具體有效的配套措施，減低運營上衝擊。