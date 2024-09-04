國外有名女子日前搭乘飛機時，因座位在中間的位置，而身旁兩邊都坐著男乘客，但是2名男乘客卻把雙腿大開，導致她擺放腿的空間遭到擠壓，當時，她曾試圖移動雙腿要挪出一點空間，但是一旁的男乘客卻是不為所動，甚至還不斷將腿緊貼靠近她的腿，讓她感到很崩潰。

一名國外女網友艾琳（Erin）日前在社群平台「TikTok」上發布一段影片，分享搭機時的遭遇；從影片中可見，穿著白色褲子的艾琳坐在中間，座位兩旁則是男姓乘客，然而，這2名男姓都將自身的雙腿張得很開，導致艾琳擺放雙腿的空間到擠壓，而且，做在艾琳右側的男乘客，還不時的將左腿貼近艾琳的右腿，並且貼腿觸碰。

艾琳也在貼文提到「男人坐下時真的需要這麼大的空間嗎？」，並表示她當時試圖讓一旁的男乘客移動緊貼的腿，好讓她擺放腿部的空間能大一點，但是對方不為所動，讓她感到非常崩潰。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我會直接把他的腿推回去」、「妳應該側身看他並大聲說『你絕對不需要那麼多空間』」、「這太不尊重了」、「妳下次不用理他們，直接跟空服人員反應就好」、「我遇過一樣的事，當下我直接把腿跨在一個陌生人身上，之後他就非常清楚空間界線了」。