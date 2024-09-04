烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）上週三（28）出訪波蘭學校活動時，重大失言引起波蘭政治風暴，造成波蘭與烏克蘭關係的緊張。二戰期間烏克蘭起義軍（UPA）在現今烏克蘭西部地區對波蘭人等少數族裔進行了種族清洗， 在1943年至1944年間「沃倫大屠殺」（Volhynia massacres）導致數萬波蘭人死亡，至今仍具爭議。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）4日報導、烏克蘭外交部長庫列巴與波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）一起前往波蘭東北部城市奧爾什丁出席波蘭未來校園活動，波蘭青年們對他的到來表示熱烈歡迎，並以雷鳴般的掌聲歡迎他的到來。

波蘭媒體《政治週刊》（Polityka）指出，當庫列巴被問及是否允許挖掘罹難者遺骸，他誤將沃倫大屠殺與「維斯瓦河行動」（Operation Vistula）混淆，含糊其詞並表示應將這類歷史問題留給歷史學家，以便專注於建立共同的未來。然而，這一表態在波蘭引起廣泛批評，被視為對波蘭的不尊重

波蘭《切中要點》（Do Rzeczy）指出，沃倫大屠殺是烏克蘭民族主義者在納粹德國佔領該領土期間，當地烏克蘭民眾的積極支持下對波蘭第二共和國前沃倫省的波蘭少數民族實施的種族滅絕，大清洗最高峰發生在1943年夏天。歷史學家估計大約有5萬至12萬人波蘭人死亡。1944 年上半年，烏克蘭起義軍在利沃夫、塔爾諾波爾省和史坦尼斯拉維夫省沃倫附近的地區（也被稱為東加利西亞或東小波蘭）實施了類似的種族清洗。

波蘭副總理兼國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）和總理圖斯克（Donald Tusk）皆強調，烏克蘭要加入歐盟必須妥善處理和紀念波蘭受害者，並解決與波蘭的歷史爭端。

柯席尼亞克-卡密希在接受《波蘭公共廣播電台》（Polskie Radio）採訪時再次提到此爭端，指出烏克蘭應滿足波蘭對烏克蘭起義軍（UPA）所犯歷史罪行的要求，並補充道，烏克蘭的歐盟未來取決於華沙。

除了警告烏克蘭必須解決這一爭端以進行歐盟入盟談判，柯席尼亞克-卡密希還表示，波蘭在俄烏戰爭中已經對烏克蘭提供了許多支持，雖然波蘭將繼續提供幫助，但烏克蘭應該要感激波蘭的努力。他也拒絕了向烏克蘭提供更多米格-29戰機（MIG-29）的請求，表示這些戰機需要用來保護波蘭領空。

波蘭外交部長拉多斯瓦夫·西科爾斯基也加入了批評行列，建議烏克蘭應確保沃倫地區的挖掘要求得以執行。他在接受波蘭公共廣播電台《TVP Info》採訪時表示：「烏克蘭當然對我們也有一些要求，但波蘭將決定烏克蘭與歐盟談判的下一步，因此烏克蘭最好儘快解決此事。」

歐盟專業媒體《歐洲動態》指出，自烏俄戰爭爆發以來，波蘭一直是烏克蘭的堅定支持者，但雙方之間出現的問題越來越多，導致兩國之間的緊張加劇。尚未完全解決的一個問題是自2022年以來大量烏克蘭農產品傾銷波蘭市場，這是歐盟為促進烏克蘭出口而開設的「團結走廊」所帶來的後果。此情況對波蘭國內生產造成重大影響，也成為今年早些時候農民抗議的主要原因之一。