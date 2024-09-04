前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，台北地院2日無保請回，檢方提抗告後，台灣高等法院由審判長許泰誠，及受命法官鍾雅蘭、陪席法官魏俊明組成合議庭審理，今天(4日)裁定撤銷「無保請回」處分，發回北院重裁。對此裁定，部分網友認為「不意外」。

黃揚明今(4日)在臉書粉專表示，北檢抗告成功，撤銷柯文哲無保請回裁定，並發回北院重裁。

網友紛紛表示，「後面裁定就是交保或收押，然後再抗告一次」、「不意外，換個法官結果就不同了？」、「抗告不知有無次數限制，地院如果裁定羈押，那柯文哲會抗告；如果不押，北檢還是抗告，然後要高等法院直接裁定？還是雙方可以一直這樣打乒乓？」

也有網友認為，「真的不意外了」、「還讓不讓人睡覺了啊？」、「今晚雞鴨又要遭殃了」、「期待館長的百倍大軍」、「希望柯最後能平安度過這場政治劫難」、「不意外」、「完蛋感覺這一次會被押了？」、「又要珍惜柯文哲在政壇的日子了」。

★未經判決確定，應推定為無罪。