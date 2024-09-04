台北市長蔣萬安率領市府團隊與台北市議員團隊4日傍晚搭機啟程前往美國，展開為期10天的市政交流與學術參訪行程。蔣萬安表示，這是上任市長後第一次出訪美國，此次行程涵蓋紐約、波士頓及費城等城市，並包括至哈佛大學的演講及麻省理工學院的參訪。（陳麒全攝）

台北市長蔣萬安（左一）率領市府團隊與台北市議員團隊4日傍晚搭機啟程前往美國，展開為期10天的市政交流與學術參訪行程。蔣萬安表示，這是上任市長後第一次出訪美國，此次行程涵蓋紐約、波士頓及費城等城市，並包括至哈佛大學的演講及麻省理工學院的參訪。（陳麒全攝）

台北市長蔣萬安（左）率領市府團隊與台北市議員團隊4日傍晚搭機啟程前往美國，展開為期10天的市政交流與學術參訪行程。蔣萬安表示，這是上任市長後第一次出訪美國，此次行程涵蓋紐約、波士頓及費城等城市，並包括至哈佛大學的演講及麻省理工學院的參訪。（陳麒全攝）

台北市長蔣萬安率領市府團隊與台北市議員團隊4日傍晚搭機啟程前往美國，展開為期10天的市政交流與學術參訪行程。蔣萬安表示，這是上任市長後第一次出訪美國，此次行程涵蓋紐約、波士頓及費城等城市，並包括至哈佛大學的演講及麻省理工學院的參訪。

蔣萬安4日下午17時30分許抵達桃園國際機場，在出關前接受聯訪時表示，此次出訪主要目的是進行市政交流及推廣台北市。他指出，自上任以來，他已多次出訪，包括新加坡、首爾、東京和上海，這次的美國行程將集中於美東地區，以深化與當地城市的合作關係。

蔣萬安也特別強調，這次行程還將與台北市議長戴錫欽及其他跨黨派議員共同參與，重點包括城市規劃、交通建設，以及新創科技產業的發展。他們還將實地考察大都會球場的經營管理。此外，蔣萬安將於波士頓哈佛大學進行公開演講，並與當地的台灣留學生進行深入交流。

蔣萬安指出，訪問團將與當地僑胞見面，聽取他們對台北市的期望與建議，並探討如何更緊密合作，協助台北市在招商方面的努力。他們還將與年輕朋友座談，分享台北市政府的政策與計畫。

市長隨團的還包括市府都發局、交通局、資訊局、產業局及青年局等部門，並將與賓州大學、哈佛大學及麻省理工學院就青年政策進行交流，希望能為未來的合作打下基礎。他強調，這次除了市政交流很重要，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

台北市議長戴錫欽表示，這次是市長蔣萬安上任以來首次前往美東，特別是到哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）演講，具有特殊意義。他指出，這次行程不僅包括與波士頓及紐約市議會的交流，還將促進疫情後的經濟發展與文化交流。

蔣萬安的美國行程安排如下：

9月4日：啟程前往紐約

9月5日至7日：市政參訪及與議會交流

9月8日：參加美東華人學術聯誼會座談會（波士頓）

9月9日：波士頓議會交流、市政參訪及哈佛大學演講

9月10日至11日：費城參訪及賓州地區台灣留學生座談會

9月12日：紐澤西及紐約市政參訪後，晚間前往紐約甘迺迪國際機場（JFK），預計14日凌晨抵台。

蔣萬安指出，此次行程預期將為台北市帶來更多的國際合作機會，也期待能夠促進雙邊城市間的關係及交流。