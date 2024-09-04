台中市人口數突破285萬人，且生育率、移入人口數分居六都1、2名，29個行政區中又以北屯、西屯等區增幅最大，但各區戶政人員編制員額的增加卻遠遠趕不上人口增加速度，讓民代忍不住為這些基層公務人員叫屈，要求市府爭取中央員額或調整各區人力配比，別讓基層人員被工作壓垮。

台中市府民政局長吳世瑋表示，台中市各區戶政人員共有約480名，依比例分配到各區戶政所任職，市府已積極爭取中央增加員額，但全市府30個局處到處都缺人，仍必須以較具急迫性的單位優先增補。

北屯區市議員陳成添指出，北屯區是台中市第一大區，人口增加快速，從30年前約18萬多人，到今年北屯區人口數已超過30萬，但戶政所員額增加僅1、2名，人口數大幅增加相對各類服務案件的數量也明顯增加，這些戶政人員每天要負責的服務案件數相當多，要求向中央爭取增補人力。

台中市議員陳成添表示，北屯區人口增加幅度為29個行政區中最多，但戶政所基層人員員額調整趕不上人口增加速度，要求市府向中央增取增補員額。（林欣儀攝）

西屯區市議員陳淑華也說，西屯區近幾年人口數增加也不少，加上中科帶動周邊發展，但不只戶政所人力不足，包括衛生所、消防隊及派出所都應全面重新檢討員額分配，畢竟第一線人力不足導致他們工作負擔重，也會影響對民眾的服務品質，市府應盡速檢討並補足人力。

民政局指出，針對人口數調整戶政人員配比，市府已針對人口數較少的新社、和平、石岡等區將原本戶政所改為辦事處，並隸屬由東勢戶政負責；至於人口數多的前5大區，北屯區約有30萬8000多人、戶政員額為49人，西屯區23萬6100人、戶政員額43人，大里區21萬2318人、戶政員額40人，太平區19萬8927人、戶政員額36人，南屯區18萬3955人、戶政員額為30人。

吳世瑋強調，要增補戶政人員員額，首先是全面增補，必須報到考試院申請員額增補，市府今年雖獲中央同意增補人力，但現在市府員額最缺的分別為社會局社工、衛生局長照人員，仍必須視急迫性優先增補；此外，民政局也針對各區人口數增加予以調整，但北屯多1人可能東區就要少1人，只能盡量微調。