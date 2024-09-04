毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆主演的LINE TV全新BL劇《獨佔接班人》，今（4）舉辦開鏡儀式，24歲的徐瑋澤表示，接演《獨佔接班人》是抱著「抓住最後機會」的心情，來自單親家庭的他說，自己國中是籃球隊，升高中時因家庭因素放棄籃球夢，原以為人生又要第二度放棄演員夢想，沒想到頂著光頭去試鏡居然上了，「好像演員這條路還能再繼續走，雖然不知道未來會如何，不過目前就是全力以赴去準備」。

徐瑋澤透露入行5年演藝事業並不穩定，曾經把僅剩的積蓄拿去繳交表演課程費用，1個月生活費只有2、3千元，生活過不下去時只能開口跟媽媽借錢，但看著媽媽還很辛苦需要負擔房租、水電，他今年1月服完12天的兵役後，一度想放棄當演員的夢想，「我心裡很清楚，這次試鏡如果沒有上，就要找其他正職工作了，當時邊打兩份工邊等通知，沒想到居然試鏡上了，咖啡廳打工就做到8月底」。

《獨佔接班人》朴靖恆（左）與 徐瑋澤組成「圖章CP」。（_LINE TV提供）

張家陞和徐瑋澤因參加《全明星運動會4》熟識，私下常聯絡，他坦言在《全明星4》之前也有一段低潮期，原本也已想放棄當演員，還去當外送員，平常就愛騎車的他，被徐瑋澤笑：「該不會是因為愛騎車才選擇跑外送吧！」張家陞笑回：「當時目標是『最速外送員』。」但因為沒有經驗，天天都是「瞎跑」，從樹林、汐止、萬里都有他跑單身影，後來才知道要在同一個地方待著，跑單才會多，進《全明星4》後，演藝事業有明顯起色，後續接到業配、廣告工作，現在更首度主演BL劇，為演藝事業再下一個里程碑。

張家陞劇中飾演殯葬業第二代王湛，卻膽小又怕鬼，加上有歌手夢，因此遲遲不願意回家接班，家人只好派出公司裡的「王牌禮儀師」毛祁生飾演的唐篤知強制執行鐵血訓練，兩人也因此展開同居生活，組成「獨佔CP」。而同屬伊林娛樂的徐瑋澤（飾 張以慶）與朴靖恆（飾 涂井和），劇中則是從高中開始雙向暗戀的「圖章CP」，相愛之路相當波折，兩人戲外默契培養得很快，徐瑋澤也稱讚朴靖恆：「覺得他緊張的時候很可愛，很像以前的自己，他能量很巨大。

毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆在劇中都有親密戲，4人也為此勤練身材，毛祁生透露自己想要呈現倒三角的體態，先增重到80公斤再減脂，花了快3個月時間，每天都運動大概4個多小時，包含重訓、打籃球，樣樣都做，還會穿兩件連帽外套，再加雨衣，把鹽分和汗都逼出來，對自己相當嚴苛。而「無糖不歡」的張家陞表示，原本他天天都要喝手搖飲，但為了身材，他直接戒糖，坦言：「因為我膚色比較白，腹肌形狀會不明顯，現在應該還可以再更好一點！」徐瑋澤與朴靖恆因為有一起泡溫泉的橋段，因此徐瑋澤特別在意胸肌與肩膀，每天都會紀錄飲食，花3個月衝刺身材，朴靖恆則擔心自己太瘦，透過重訓增肌，4人都期許到時候能在畫面上呈現最好的體態，共組「冰塊肌男團」。