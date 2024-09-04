嘉泥轉型發展旅宿有成，2023年沖繩飯店的營收年增84％，開始盈利回饋公司 。

而依嘉泥今年上半年財報，旅宿事業營收達3.84億元，營占比達26.7％；比去年同期的3.38億元，成長14％。

目前嘉泥旅宿事業體的布局，包括100％直接經營沖繩的「Hotel Collective

」；策略性投資義大利「A. Roma」40％，以及雲朗觀光23.1％股權。

除此之外，100％持有日本沖繩「InterContinental Okinawa Chura SUN Resort」，而此渡假村正變更設計中，未來將委外經營。

嘉泥指出，沖繩旅遊市場熱絡，國內旅客數早已超越疫情前水準，而國際旅客數疫後首次回到疫情前水準。預期未來業績可穩定成長。

水泥、旅宿服務、裝卸倉儲 、房產，是嘉泥四大事業體，其中水泥本業目前仍是營收主要來源，今年上半年的營占比仍有40％。

水泥本業上，嘉泥主要策略投資台泥，嘉泥指出，台泥集團已在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分布更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。預期嘉泥在這塊也可維持穩定成長。

除四大事業體，嘉泥指出，主要資產持續提供穩定現金流。其中，岡山廠出租率穩定上升中，2024年第二季出租率已上升至75.6％，比去年提升3.5個百分點。台北的嘉新大樓出租率維持近滿租，至今年第二季，出租率達99.85％。