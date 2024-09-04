婚禮是每個迎接人生新旅程的新人們夢想中獨一無二的盛大時刻！為了滿足新人們對完美婚禮的憧憬，義大皇家酒店於今年推出別具匠心的「品味專屬婚禮」喜宴專案，為新人們提供前所未有的選擇自由。

本次喜宴料理由義大皇家酒店中餐行政總主廚林凱親自領軍，設計一系列的特色美食，自開胃冷盤、經典羹湯類、主廚嚴選，到甜點小品等超過80道的精緻料理，讓每對新人都能根據自己的喜好、婚禮主題和賓客需求，自由選擇喜愛之菜色，打造專屬於自己的獨特婚禮。

這次專案不同於以往的傳統喜宴，打破了提供固定料理的宴客方式，讓新人能夠依照個人的飲食習慣和喜好選擇宴客料理，真正實現個性化的婚禮體驗。賓客們可以享受到主廚林凱為此次專案精心打造的多道全新獨創料理。其中，包括結合主廚拿手粵式風格的經典羹湯「港式佛跳牆」，精選新鮮上等食材，熬煮出帶有自然鮮甜且清爽不油膩的湯頭，讓賓客感受經典的廣式風味；主廚嚴選的新穎創意料理「川味椒麻香妃鮑魚」，不同於傳統紅燒或蒸煮的鮑魚，而是透過油炸鎖住鮑魚的鮮味搭配正宗的川味椒麻香料，使得口感外酥內嫩且辣而不躁，令人回味無窮。

除了招牌主打料理外，還有其他多道令人垂涎的菜色，例如秘藏風味的「皇家香蒜戰斧豬」，精選大氣豪邁的戰斧豬排，採用避風塘烹飪方式，撒上香酥椒鹽並搭配精心炸製的蒜片，讓肉質更為嫩滑多汁、且香氣四溢；主食則有「櫻花蝦干貝米糕」，新鮮的櫻花蝦與瑤柱斯搭配糯米蒸煮，不僅保留了海鮮的鮮甜，也讓米糕充滿豐富的層次感，口感扎實不黏膩，是備受宴客喜愛的佳餚之一；以及作為壓軸的甜點，在宴會上鮮少出現、裹滿香濃花生粉的道地手工北京麻糬「京式驢打滾」等，每道都為賓客們的味蕾帶來驚喜與滿足。

林凱表示，希望透過這次的喜宴專案，讓每對新人都能擁有屬於自己的專屬婚禮。每一道菜色都是經過精心設計，不僅在視覺上讓人驚艷，更在味覺上帶來難以忘懷的美味，為新人和賓客創造出既美好又難忘的婚禮回憶也是飯店此次專案的目標。

「品味專屬婚禮」喜宴專案自即日起開放預訂，優惠價每桌只要1萬9,888元起，1成服務費另計，並附贈新鮮果汁暢飲與每桌紅酒2瓶。凡訂席滿10桌以上，還可享有每桌新鮮果汁、紅酒暢飲，並附贈兼具日式與歐式雙風格的景緻和洋式套房1晚及試菜8折優惠。歡迎新人們前來預訂，擁有一場獨一無二的專屬婚禮。預訂請洽：076568166轉51201、51202。

【喝酒不開車．開車不喝酒】